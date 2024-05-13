Bu yaygın hataya sakın düşmeyin! Gözlerde kalıcı hasar bırakabilir

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber güneş ışınları da etkisinin hissedildiğini belirtenGöz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, "Güneşten korunma ihtiyacının arttığı bu dönemde, güneş gözlüğü seçimi büyük önem kazanıyor. Uzmanlar, kalitesiz gözlüklerinin zararlarına dikkat çekiyor. Hangi tür malzemeden yapıldığı ve içinde ne tür kimyasal maddelerin bulunduğu bilinmeyen sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığına kalıcı zararlar verebiliyor. Katarakt, genelde 60’lı yaşlardan sonra ortaya çıkarken, güneş gözlüğü kullanmayanlarda 40’lı yaşlarda katarakt oluşabiliyor” uyarısında bulundu.

BU YAYGIN HATAYA DİKKAT

Ucuza alınan, kalitesiz cam veya plastikten yapılmış gözlüklerin kesinlikle kullanılmaması uyarısında bulunan Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, daha çok estetik amaçlı, çeşitli renklerde ve büyüklükte üretilen gözlüklerin seçiminde öncelikle göz sağlığının düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Uygun güneş gözlüğü seçilmemesinin uzun dönemde ciddi problemlere yol açtığını belirten Op. Dr. Faruk Tabar, “Ozon tabakasının delinmesi sonucunda, zararlı olduğu bilinen ultraviyole ışınlarının göze olumsuz etkilerinden korunmak için gözlük kullanmak gerekiyor. Koyu renkli camlar, gözbebeğimizin büyümesine sebep olur. Ultraviyole ışınlarını kesmezse, göze daha çok zarar verir” dedi.

Güneş gözlüğü kullanma alışkanlığı edinmeyen pek çok kişinin katarakt olma ihtimaliyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Tabar, “Katarakt oluşumunda önemli bir etkene sahip güneş ışınları, 60-70 yaşında ortaya çıkan kataraktın, güneş gözlüğü kullanmayanlarda 40’lı yaşlarda oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle uzun süre güneş ışığına maruz kalanların güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmemesi gerekiyor. Güneş gözlüklerini göz sağlığımızı koruyucu bir sağlık aracı olarak kullanmamız gerekiyor” diye konuştu. (İHA)







