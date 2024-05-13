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Sinan Ateş'in WhatsApp yazışması ortaya çıktı! 'Siyah araba' detayı: "Beni öldürmeye karar vermişler abi"

13.05.2024 10:57
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 2022'de öldürülmesine ilişkin iddianame geçen hafta hazırlandı. Ateş'in iddianameye girmeyen WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Ateş'in "Beni öldürmeye karar vermişler Ömer abi" mesajı dikkat çekti.

Sinan Ateş'in WhatsApp yazışması ortaya çıktı! 'Siyah araba' detayı: "Beni öldürmeye karar vermişler abi"

Kamuoyunca yakından takip edilen, siyasetin gündeminde de düşmeyen Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni yazışmalar cinayetin perde arkasına ışık tutacak cinsten. Sinan Ateş, avukatı Ali Yücel ile birlikte kullandığı hukuk bürosunun önüne gelip park eden, Ülkü Ocakları'na tahsisli siyah arabanın fotoğrafını arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir'e iletti.

"SİLAHLI DÖRT KİŞİ GÖNDERMİŞLER"

Ateş de yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir’e iletti. Sözcü'den gazeteci İsmail Saymaz'ın Ateş ile Özdemir arasındaki yazışmayı köşesine taşıdı. İşte o yazışma:

Ateş: Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş. Ofiste değildik.

Özdemir: Ofise mi?

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Ateş: Evet, çocuklar inince aşağı, bunlar yürümüş. Biz almıştık ya aracı. İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum.

Özdemir: Tamam. Şimdi plakayı, aracı gönderiyorum.

(Ateş’in “İsmet Bey” dediği kişi, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’ndan önce danışmanlığını yaptığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman.)

"BENİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞLER ABİ"

İlk yazışmadan altı gün sonra... 16 Mart 2022. Ateş, Özdemir’e kendisini öldürmeye karar verdiklerinden söz ediyor. Yazışma şöyle:

Ateş: Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı.

Özdemir: Öyle kolay mıymış?

Ateş: Sağa sola haber yolluyor, arıyorlar.

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Özdemir: Vay anasını ya!

Ateş: Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getiriyor. Yeni insanlar ölsün istiyorlar.

Özdemir: Takma kafana reis, kolpacı bunlar.

Ateş: Orası öyle. Reis 18-19 yaşında çocukları gaza getiriyorlar. Cahit’e (Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir) ekip yollamışlar. Mersin’de olan Bursa’da olursa... Allah korusun.

İŞTE SİNAN ATEŞ'İN WHATSAPP YAZIŞMALARI

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet iddianame Sinan Ateş
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