Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin de annesinin izinden gitti! Bakın hangi dizilerde oynamış

Eski manken, usta oyuncu Aydan Şener; Hakan Altıner ve Burçin Bildik'in oynadığı Kibarlık Budalası 2 perdelik komedi oyunuyla seyirciyle buluştu. Aydan Şener'in 1983 - 1991 yılları arasında evli olduğu 3. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve eski Milli futbolcu Ayhan Akbin'den Ecem Akbin isminde bir kızı bulunuyor.

Ecem Akbin de annesinin izinden gitti ve oyunculuk serüvenine 2013 - 2015 yılları arasında Star TV'de ekrana gelen Medcezir dizisiyle başladı.

MEDCEZİR İLE İZLEYİCİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun senaristliğini üstlendiği, Ali Bilgin ile Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizi ABD yapımı The O.C.'den uyarlanmıştı. Medcezir'in oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü ve Metin Akdülger gibi isimler yer alıyordu. Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin de dizide Tuğçe karakterini canlandırmıştı.

EKRAN MACERASI KISA SÜRDÜ

Ecem Akbin bu televizyon dizisinin ardından 4 Temmuz 2018'de Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve 5. bölümüyle ekranlara veda eden Darısı Başımıza'da oynadı.

Ekran macerası kısa süren Darısı Başımıza dizisinde Çağla karakterini canlandıran Ecem Akbin, geçtiğimiz yıl bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan Ayak İşleri dizisinde rol almıştı.

Öte yandan oyuncunun, 2017 yılında Love Time isimli kısa filmde Zeynep karakterine hayat verdiği biliniyor.

"HENÜZ ÇOK TECRÜBESİZ"

Aydan Şener, kızı Ecem için daha önce yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ecem, kendi kararlarını kendisi veriyor. Oyunculuğa girmesini önceleri hiç istemedim. Gözümden sakındığım kızımın dizi setlerinde kırılmasını, yorulmasını, üzülmesini istemedim. Çok başarılı ve ekrana da yakışıyor. Henüz çok tecrübesiz ama istekli ve arzulu. Oyunculukta aşırı ısrarcı oldu. Dahası Altan-Vahide Gördüm’den oyunculuk dersleri bile aldı."

