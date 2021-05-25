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Aydan Şener süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

25.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden Aydan Şener yıllara meydan okuyor. 58 yaşındaki oyuncu dekolteli elbisesiyle olay oldu.

Aydan Şener süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damgasını vuran Aydan Şener'in sosyal medya paylaşımları sık sık gündeme geliyor.

Aydan Şener'in son paylaşımı gençlere taş çıkardı. Aydan Şener'in yıllara meydan okuyan son paylaşımına beğeni yağdı. Göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz veren Şener hayranlarını mest etti.

Ekran Alıntısı

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in geçtiğimiz aylarda yaptığı estetik açıklamaları dikkat çekmişti. Güzelliğiyle çok konuşulan Şener, "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" demişti.


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Aydan Şener
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