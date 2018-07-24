Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

Eski Türkiye güzellerinden Aydan Şener, sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.

1981 yılının Türkiye güzeli olan 55 yaşındaki Şener, yazlık evinde çektirdiği bikinili fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Şener'in bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.

Şener'in bikinili pozuna bir takipçisi "Bir kadın her yaşta güzel olur mu arkadaş" yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi de Şener'in yıllara meydan okuduğunu belirtti. Birçok takipçisi Aydan Şener'i nazara karşı uyardı.



