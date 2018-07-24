MAGAZİN

Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 13:41 | Son Güncelleme

1981 yılının Türkiye güzeli olan 55 yaşındaki Aydan Şener, yazlık evinde çektirdiği bikinili fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı

Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

Eski Türkiye güzellerinden Aydan Şener, sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.

1981 yılının Türkiye güzeli olan 55 yaşındaki Şener, yazlık evinde çektirdiği bikinili fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Şener'in bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.

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Şener'in bikinili pozuna bir takipçisi "Bir kadın her yaşta güzel olur mu arkadaş" yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi de Şener'in yıllara meydan okuduğunu belirtti. Birçok takipçisi Aydan Şener'i nazara karşı uyardı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sen çocukluğumun, gençliğimin,orta yaşlılığımın tek aşkısın. Mezara gir desen son nefesine kadar beklerim. Rabbim nazarlardan saklasın
ONLAR GENÇ KALMAYACAK DA BEN Mİ KALACAĞIM. DERT YOK SIKINTI YOK GELECEK KAYGISI YOK BAKIMLAR KÜRLER SAĞLIKLI BESLENMELER SONRA YILLARA MEYDAN OKUYOR DEMDE OKUR BÖYLE YILLAR KALKSIN HERGÜN SBAHIN YEDİSİNDE GECE ON İKİYE KADAR PRES OLSUN BAKALIM NENEME DÖNÜYOR MU.
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