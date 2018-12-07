Aydilge konserinde Ahmet Kural protestosu

Şarkılarında da özellikle kadınların ve genç kızların kendi ayakları üzerinde durmaları konusunu işleyerek duyarlı tutumunu yaptığı müziğe yansıtan Aydilge, konseri esnasında çocuk gelinlere de dikkat çekti.

“Dünyada her iki saniyede bir kız çocuğu zorla evlendiriliyor. Dünyada 700 milyonu aşkın çocuk gelin var. Bu konuda Türkiye, Avrupa'da birinci sırada yer alıyor” diyen şarkıcı, 5 Aralık’ın aynı zamanda Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının da yıldönümü olduğunu hatırlattı.

SEYİRCİLERİN AHMET KURAL ÇIKIŞI

Bu sözlerinin ardından “Kadına şiddete ve Ahmet Kural’lara hayır” diye bağıran hayranlarını sükunete davet eden Aydilge, "şiddet konusunda ne kadar hassas olursak olalım, suçu ispatlanana kadar kimsenin suçlu ilan edilemez" dedi.

"SILA-AHMET HABERLERİNİ DEHŞETLE İZLİYORUM"

Şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda da "Ahmet Kural ile Sıla hakkındaki haberleri dehşetle izliyorum. Daha dehşetle izlediğim bir olayda biz verdiğimiz tepkiler. Başta herkes Sıla'nın yanında oldu, Ahmet Kural da anlayıp dinlemeden linç edildi. Şimdi de Sıla'nın darp raporuyla ilgili bazı söylenceler var ve yine anlayıp dinlenmeden Sıla'nın üzerine gidiyor" açıklamasını yaptı.

