Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 16,5 liradan, en yüksek 21,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra buğday dökme2,382,60Sızma zeytinyağı27,5028,20Naturel ham zeytinyağı22,5023,50Kuru incir16,5021,50



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