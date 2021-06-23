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Aydın Ticaret Borsası

23.06.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 16,5 liradan, en yüksek 21,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra buğday dökme2,382,60Sızma zeytinyağı27,5028,20Naturel ham zeytinyağı22,5023,50Kuru incir16,5021,50

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