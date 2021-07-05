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Aydın Ticaret Borsası

05.07.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı25,0025,00Sıra buğday2,392,63Çam fıstığı565,00565,00

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Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

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Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
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