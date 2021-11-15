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Aydın Ticaret Borsası

15.11.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir25,0038,00Sızma zeytinyağı30,5031,65

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Pınar Eczanesi
Merkez
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