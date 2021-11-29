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Aydın Ticaret Borsası

29.11.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir25,0037,00Sızma zeytinyağı38,0038,00Sıra buğday1,801,80

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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
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