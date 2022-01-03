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Aydın Ticaret Borsası

03.01.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 43,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir25,0043,50Siyah salamura zeytin12,5715,32Naturel ham zeytinyağı40,0040,00

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazartesi

Aysen Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
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Kusadasi
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