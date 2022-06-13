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Aydın Ticaret Borsası

13.06.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 62 lira, en yüksek 81,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı50,0051,25Kuru incir62,0081,77St1 mahlıç47,5054,50

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