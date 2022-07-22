Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sızma zeytinyağı60,0060,00Naturel ham zeytinyağı46,5555,00Sıra buğday6,606,90



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