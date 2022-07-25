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Aydın Ticaret Borsası

25.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 31 lira, en yüksek 66 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir​​​​​​​31,0066,00Naturel ham zeytinyağı45,0145,01Sıra buğday6,807,00

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir

Aydın Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

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