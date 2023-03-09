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Aydınlık eş anlamlısı nedir? Aydınlığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.03.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı varlığı, durumu veya kavramı belirten sözcükler eş anlamlı olarak tabir edilmektedir. Eş anlamlı sözcükler, mana bakımından aynı anlamı taşımaktadır. Cümlelerde tekrara düşmemek adına bu sözcüklerin öğrenilmesi son derece önemli bir konudur. Bir cümlede birden fazla anlamdaş kelime kullanmak, o cümlenin manasını bozabilir. Peki, aydınlık kelimesinin eş anlamlı karşılığı var mı?

Aydınlık eş anlamlısı nedir? Aydınlığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde aydınlık kelimesi sıkça kullanılır. Bu sözcük aynı zamanda anlamdaş karşılığı bulunan kelimeler arasındadır. Türk Dil Kurumuna göre aydınlık sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (İsim) Herhangi bir alanı aydınlatan güç veya ışık
  • (İsim) Herhangi bir yapının orta kısmına denk gelen oda ya da diğer alanların ışık alması için damın orta kısmından zemin bölümüne kadar açılan boşluk
  • (Sıfat) Işığın girdiği yer, alan
  • (Sıfat, Mecaz) Basit bir biçimde anlaşılır olan
  • (Sıfat, Mecaz) Temiz, saf, kötülükten uzak

Ayrıca aydınlık sözcüğünün içerisinde geçtiği “aydınlıkölçer” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

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Aydınlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aydınlık sözcüğü cümle içerisinde hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir. Bazı durumlarda ise mecazi anlamda da kullanıldığı görülmektedir. Aydınlık kelimesi dilimizde de çok sık kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcükle aynı anlamı taşıyan kelimeler, eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Aydınlığın eş anlamlısı olan birden fazla kelime mevcuttur. Bu bağlamda aydınlık eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Nur
  • Fer

Yukarıdaki tüm sözcükler, aydınlık kelimesiyle aynı veya benzer manaya gelmektedir. Bu sözcükler cümle içerisinde aydınlık yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı, o cümlenin manasında herhangi bir mana bozukluğuna yol açmaz.

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Aydınlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemize yabancı dillerden girmiş pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerin çoğunun da anlamdaş karşılığı bulunmaktadır. Aydınlık ve aydınlık kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse:

  • Odanın içinin aydınlık olması için tüm perdeleri açmıştı.
  • Geçen gün nur yüzlü bir kadın yanıma yaklaştı ve benden yardım istedi.
  • Saatlerce bilgisayara bakmaktan gözümün feri sönmüştü.
  • Evin salon bölümü çok ışık aldığı ve fazla aydınlık olduğu için koyu renkli perdeler takmak zorunda kaldık.
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