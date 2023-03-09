Aydınlık eş anlamlısı nedir? Aydınlığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde aydınlık kelimesi sıkça kullanılır. Bu sözcük aynı zamanda anlamdaş karşılığı bulunan kelimeler arasındadır. Türk Dil Kurumuna göre aydınlık sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:
Ayrıca aydınlık sözcüğünün içerisinde geçtiği “aydınlıkölçer” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.
Aydınlık sözcüğü cümle içerisinde hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir. Bazı durumlarda ise mecazi anlamda da kullanıldığı görülmektedir. Aydınlık kelimesi dilimizde de çok sık kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcükle aynı anlamı taşıyan kelimeler, eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Aydınlığın eş anlamlısı olan birden fazla kelime mevcuttur. Bu bağlamda aydınlık eş anlamlısı olan sözcükler:
Yukarıdaki tüm sözcükler, aydınlık kelimesiyle aynı veya benzer manaya gelmektedir. Bu sözcükler cümle içerisinde aydınlık yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı, o cümlenin manasında herhangi bir mana bozukluğuna yol açmaz.
Türkçemize yabancı dillerden girmiş pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerin çoğunun da anlamdaş karşılığı bulunmaktadır. Aydınlık ve aydınlık kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: