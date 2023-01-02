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Sema eş anlamlısı nedir? Sema kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler dilimizde önemli bir yere sahiptir. Cümle içinde bir kelimeyi tekrar etmemiz gereken durumlarda eş anlamlı kelimeleri kullanarak oluşabilecek anlatım bozukluklarının önüne geçmiş oluruz. Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olan ama anlam bakımından aynı olan sözcüklerdir. Cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilir ve anlatmak istediğimizin dışına çıkmadan doğru bir anlatım sağlamış oluruz. Peki, sema sözcüğünün eş anlamı olan kelime nedir?

Sema eş anlamlısı nedir? Sema kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca var olmuş toplumlara baktığımızda birbirleri arasında hep bir etkileşim olduğunu görürüz. Toplumlar genel olarak birbirlerini dil, din ve kültürel yönden etkileyebilir. Dil yönünden olan etkileşimlerde genellikle toplumlar arası kelime alışverişi olmaktadır. Toplumların farklı kökenli kelimelere sahip olmasının sebebi de bu etkileşimlerdir. Dilimiz de Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli sözcükler yer almaktadır. Sema sözcüğü de farklı bir dilden dilimize geçmiş bir kelimedir. Arapça kökenli olan sema sözcüğü dilimizde yaygın bir kullanıma sahiptir.Aynı zamanda sema kelimesi sesteştir.

"Gök" anlamında kullanılan sema kelimesi Arapça kökenlidir. Arapçada "üst, en yüksek, en üstte olan" gibi anlamlarda kullanılan "samāˀ" kelimesinden alıntıdır. "İşitme, duyma" ve "Mevlevi deyişlerinin ney gibi çalgılar eşliğinde yaptıkları ayin" anlamında kullanılan sema kelimesi de Arapça kökenlidir. Arapçada "dinleti, müzik, raks" anlamına gelen "samāˁ" kelimesinden alıntıdır.

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Sema kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimiz hem ifade etmek istediklerimizi aktarmamızı sağlayan kelimeler açısından hem de dil bilgisi ve anlam bakımından oldukça zengindir. Eş anlamlı kelimeler de ifademizi zenginleştirip daha doğru bir anlatıma ulaşmamızı sağlar. Sema kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Sema sözcüğü TDK’ye göre birden fazla anlama gelmektedir. Sema kelimesi yaygın bir kullanıma sahip olduğundan semanın eş anlamlısı olan kelimeler alternatif olarak kullanılabilir. Sema kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Felek
  • Gök
  • İşitme
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Semanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sema sözcüğü cümle içerisinde sıklıkla yer verilebilen bir kelimedir. Bu sebeple sema eş anlamlısı olan kelimeleri sema sözcüğünün yerine kullanılabilir ve herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Sema kelimesi ve eş anlamlıları ile örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Göğe baktı ve gökyüzündeki kapkara bulutları gördü, belli yağmur yağacaktı.
  • Felekte çok güzel bir gösteri vardı, tüm uçaklar tek bir hizada süzülüyordu.
  • Bu sözleri işitmeye ne kadar da ihtiyacı varmış, yazık.
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