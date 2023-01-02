Sema eş anlamlısı nedir? Sema kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca var olmuş toplumlara baktığımızda birbirleri arasında hep bir etkileşim olduğunu görürüz. Toplumlar genel olarak birbirlerini dil, din ve kültürel yönden etkileyebilir. Dil yönünden olan etkileşimlerde genellikle toplumlar arası kelime alışverişi olmaktadır. Toplumların farklı kökenli kelimelere sahip olmasının sebebi de bu etkileşimlerdir. Dilimiz de Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli sözcükler yer almaktadır. Sema sözcüğü de farklı bir dilden dilimize geçmiş bir kelimedir. Arapça kökenli olan sema sözcüğü dilimizde yaygın bir kullanıma sahiptir.Aynı zamanda sema kelimesi sesteştir.

"Gök" anlamında kullanılan sema kelimesi Arapça kökenlidir. Arapçada "üst, en yüksek, en üstte olan" gibi anlamlarda kullanılan "samāˀ" kelimesinden alıntıdır. "İşitme, duyma" ve "Mevlevi deyişlerinin ney gibi çalgılar eşliğinde yaptıkları ayin" anlamında kullanılan sema kelimesi de Arapça kökenlidir. Arapçada "dinleti, müzik, raks" anlamına gelen "samāˁ" kelimesinden alıntıdır.

Sema kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimiz hem ifade etmek istediklerimizi aktarmamızı sağlayan kelimeler açısından hem de dil bilgisi ve anlam bakımından oldukça zengindir. Eş anlamlı kelimeler de ifademizi zenginleştirip daha doğru bir anlatıma ulaşmamızı sağlar. Sema kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Sema sözcüğü TDK’ye göre birden fazla anlama gelmektedir. Sema kelimesi yaygın bir kullanıma sahip olduğundan semanın eş anlamlısı olan kelimeler alternatif olarak kullanılabilir. Sema kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

Felek

Gök

İşitme

Semanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

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