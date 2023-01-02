Övmek eş anlamlısı nedir? Övmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kökenli olan övmek kelimesi, Türkçenin en eski dönemlerinden beri kullanılagelen kelimelerden birisidir. Eski Türkçede "methetmek" anlamına gelen "ög-" kelimesinden evrilmiştir. Türkçede görülen -g- > -v- değişimi neticesinde "övmek" hâlini alan bu kelime geçişli bir fiildir. Türk Dil Kurumuna göre övmek kelimesinin anlamı:

Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek

Övmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe oldukça zengin kelime dağarcığına sahip olan bir dildir. Dilimizde bazı kelimelerin bir tek eş anlamlısı varken bazı kelimelerin ise birden fazla hatta çok sayıda eş anlamlısı olabilir. Eş anlamlı kelimeler yazılış olarak birbirinden farklı olmasına karşı anlam olarak birbirinin yerini alabilen sözcüklerdir. Sözcüklerin eş anlamlısı bir ya da birden fazla olabilir. Her sözcüğün eş anlamlısı birbirinden farklı kökenlere de sahip olabilir. Övmek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Cilalamak

Methetmek

Övmek kelimesinin yerine cümle içinde övmek eş anlamlısı kelimeler kullanılabilir. Methetmek ve cilalamak kelimeler övmenin eş anlamlısı olsa da bu iki kelime övmek kadar sık kullanılan kelimeler değildir.

Övmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Övmek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: