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Övmek eş anlamlısı nedir? Övmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe eski bir dildir ve günümüze kadarki tarihsel sürecinde pek çok değişim ve gelişim yaşamıştır. Kelime ve anlam bakımından zenginliğinin sayesinde oldukça geniş bir kelime yelpazesine sahiptir. Bu kelime haznesinin bir çoğunluğunu Türkçe kökenli kelimeler oluşturur. Kelimelerin bu kadar çok olması da anlam bakımından aynı olan anca farklı yazılan eş anlamlı kelimelere de zemin hazırlamıştır. Peki, Türkçe bir kelime olan övmek sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Övmek eş anlamlısı nedir? Övmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kökenli olan övmek kelimesi, Türkçenin en eski dönemlerinden beri kullanılagelen kelimelerden birisidir. Eski Türkçede "methetmek" anlamına gelen "ög-" kelimesinden evrilmiştir. Türkçede görülen -g- > -v- değişimi neticesinde "övmek" hâlini alan bu kelime geçişli bir fiildir. Türk Dil Kurumuna göre övmek kelimesinin anlamı:

  • Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek
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Övmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe oldukça zengin kelime dağarcığına sahip olan bir dildir. Dilimizde bazı kelimelerin bir tek eş anlamlısı varken bazı kelimelerin ise birden fazla hatta çok sayıda eş anlamlısı olabilir. Eş anlamlı kelimeler yazılış olarak birbirinden farklı olmasına karşı anlam olarak birbirinin yerini alabilen sözcüklerdir. Sözcüklerin eş anlamlısı bir ya da birden fazla olabilir. Her sözcüğün eş anlamlısı birbirinden farklı kökenlere de sahip olabilir. Övmek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Cilalamak
  • Methetmek

Övmek kelimesinin yerine cümle içinde övmek eş anlamlısı kelimeler kullanılabilir. Methetmek ve cilalamak kelimeler övmenin eş anlamlısı olsa da bu iki kelime övmek kadar sık kullanılan kelimeler değildir.

Örnek eş anlamlısı nedir? Örnek eş anlamlısı nedir?

Övmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Övmek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Yaptığı bu güzel davranıştan dolayı ailesi onu cilalamayacaktı da ne yapacaktı?
  • Her an övmek gerekmez ama ara ara methettiğinizde daha fazla motive olacaktır.
  • Siz onu cilaladıkça daha fazla olumlu davranış göstermeyebilir.
  • Sözleri methedilecek kadar yerinde, anlamlı ve anlaşılır olduğu için kendisini övmemek kaçınılmaz.
  • O kadar methetti ki biz de mutlaka kendisi ile tanışmak istedik.
  • Yemeklerinizi tadınca herkesin methedildiği kadar olduğunu biz de gördük.
  • Sizin methedildiğiniz sözleri o kadar duyduk ki tanışmaktan büyük bir mutluluk duyduk.
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