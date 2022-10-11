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Ayhan Kahya kimdir, neden öldü? Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kahya yaşamını yitirdi!

11.10.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transformes film serisinde Optimus Prime'ı seslendiren dublaj sanatçısı Ayhan Kahya 10 Ekim Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. Seslendirme sanatçısının ölüm haberi meslektaşlarını ve sevenlerini üzdü. Çok sayıda vatandaş basında yer alan haberlerin ardından internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Ayhan Kahya kimdir? Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kahya neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Ayhan Kahya kimdir, neden öldü? Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kahya yaşamını yitirdi!

Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya, Transformes filminde Optimus Prime karakterini seslendirmişti. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Ayhan Kahya kimdir? Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kahya neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?

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AYHAN KAHYA KİMDİR?

Ayhan Kahya 57 yaşında hayatına dözlerini yumdu. Özellikle Transformes film serisinde Optimus Prime sesi ile biliniyordu.

Ayhan Kahya'nın ölümü sanat dünyasında üzüntüye neden oldu.

Birol Güven sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Ayhan Kahya, Mekanın cennet olsun, nur içinde yat" ifadelerini kullandı.

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Seslendirme sanatçısı Ahmet Cihat Sancar, Ayhan Kahya'nın ölümü üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Ustalarımızdan, değerli büyüğümüz, sevgili ağabeyimiz seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya’yı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

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Oyuncular Sendikası'nın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

"Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

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AYHAN KAHYA HANGİ FİLMLERDE SESLENDİRME YAPTI?

  • John Wick 3: Parabellum (2019)

  • Bumblebee (2018)

  • Christopher Robin (2018)

  • Ant-Man Ve Wasp (2018)

  • İnanılmaz Aile 2 (2018)

  • Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

  • John Wick 2 (2017)

  • Transformers 5: Son Şövalye (2017)

  • Uzay Yolcuları (2016)

  • Şarkını Söyle (2016)

  • Süper Yetenek (2016)

  • Pete ve Ejderhası (2016)

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  • Maymun Prens (2015)

  • İyi Bir Dinozor (2015)

  • Batman v Superman: Adaletin Şafağı (2015)

  • Bilal: Özgürlüğün Sesi (2015)

  • Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)

  • Galaksinin Koruyucuları (2014)

  • Nuh: Büyük Tufan (2014)

  • İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014)

  • Transformers Kayıp Çağ (2014)

  • Pek Yakında (2014)

  • Man Of Steel (2012)

  • Hobbit: Beklenmedik Yolculuk 2012

  • Pamuk Prenses'in Maceraları 2012

  • Transformers: Ayın Karanlık Yüzü 2011

  • Alice Harikalar Diyarında 2010

  • Robin Hood 2010

  • Oyuncak Hikayesi 3 2010

  • Titanların Savaşı 2010

  • Sherlock Holmes 2009

  • Terminatör: Kurtuluş 2009

  • Pıtırcık 2009

  • Transformers: Yenilenlerin İntikamı 2009

  • Fi Tarihi 2009

  • G-Force 2009

  • 2012 (2009)

  • Prenses ve Kurbağa (2009)

  • Yıldız Savaşları: Klon Savaşları (2008)

  • Vol. İ (2008)

  • Hızlı Yarışçı (2008)

  • Hellboy II: Altın Ordu (2008)

  • Hancock (2008)

  • Kara Şövalye (2008)

  • Manhattan'da Sihir (2007)

  • Transformers (2007)

  • Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (2007)

  • 28 Hafta Sonra (2007)

  • Ratatouille (2007)

  • Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (2007)

  • Red Kit: Batıya Hücum (2007)

  • Ayı Kardeş 2 (2006)

  • Süpermen Dönüyor (2006)

  • Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith in İntikamı (2005)

  • Kebab Connection (2005)

  • Minik Fil Heffalump (2005)

  • Kırmızı Başlıklı Kız (2005)

  • Örümcek Adam 2 (2004)

  • Hellboy (2004)

  • Scooby Doo 2: Canavarlar Kaçtı (2004)

  • Talihsiz Serüvenler Dizisi (2004)

  • Köpekbalığı Hikayesi (2004)

  • Kahraman İnekler (2004)

  • Şrek 2 (2004)

  • Afacanlar Yuvada (2003)

  • Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı (2003)

  • Matrix Revolutions (2003)

  • Canların Dört Kapısı (2003)

  • Asabiyim (2003)

  • The Matrix Reloaded (2003)

  • Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)

  • Ayı Kardeş (2003)

  • Aşkta Herşey Mümkün (2003)

  • Büyük Balık (2003)

  • Gizemli Nehir (2003)

  • Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber (2002)

  • 15 Dakika (2001)

  • Kediler ve Köpekler (2001)

  • Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

  • Kaplan Tigger (2000)

  • Grinch (2000)

  • 102 Dalmaçyalı (2000)

  • Şaşkın İmparator (2000)

  • Tarzan (1999)

  • Matrix (1999)

  • Pokemon: İlk Film (1999)

  • Babam Söz Verdi (1996)

  • Space Jam (1996)

  • Gerçek Yalanlar (1994)

  • Aladdin (1992)

  • Temel İçgüdü (1992)

  • Evde Tek Başına 2 (1992)

  • Güzel ve Çirkin (1991)

  • Gülün Adı (1986)

  • Orman Çocuğu (1967)

  • Leydi ve Sokak Köpeği (1955)

  • Bambi (1942)
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