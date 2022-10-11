Ayhan Kahya kimdir, neden öldü? Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kahya yaşamını yitirdi!

Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya, Transformes filminde Optimus Prime karakterini seslendirmişti. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Ayhan Kahya kimdir? Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kahya neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?

AYHAN KAHYA KİMDİR?

Ayhan Kahya 57 yaşında hayatına dözlerini yumdu. Özellikle Transformes film serisinde Optimus Prime sesi ile biliniyordu.

Ayhan Kahya'nın ölümü sanat dünyasında üzüntüye neden oldu.

Birol Güven sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Ayhan Kahya, Mekanın cennet olsun, nur içinde yat" ifadelerini kullandı.

Seslendirme sanatçısı Ahmet Cihat Sancar, Ayhan Kahya'nın ölümü üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Ustalarımızdan, değerli büyüğümüz, sevgili ağabeyimiz seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya’yı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Oyuncular Sendikası'nın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

"Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

AYHAN KAHYA HANGİ FİLMLERDE SESLENDİRME YAPTI?

John Wick 3: Parabellum (2019)

Bumblebee (2018)

Christopher Robin (2018)

Ant-Man Ve Wasp (2018)

İnanılmaz Aile 2 (2018)

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

John Wick 2 (2017)

Transformers 5: Son Şövalye (2017)

Uzay Yolcuları (2016)

Şarkını Söyle (2016)

Süper Yetenek (2016)

Pete ve Ejderhası (2016)