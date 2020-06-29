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Ayhan Taş kavganın ortasında kaldı! 'Ayıp oluyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kardeş Payı'nın başarılı oyuncusu Ayhan Taş kavganın ortasında kaldı. Ünlü oyuncu ne dediyse de kavgayı ayıramadı.

Ayhan Taş kavganın ortasında kaldı! 'Ayıp oluyor'

Ünlü oyuncu Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'deki bir restoranda tek başına otururken görüntülendi. Taş, mekanda kavga çıkınca neye uğradığını şaşırdı ve tarafları ayırmaya çalıştı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ayhan Taş, geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi.

Bir mekanda tek başına oturan Taş, ilerleyen saatlerde kavga çıkınca şoke oldu.

Oyuncu, "Yapmayın çocuklar ayıp oluyor. Şurada birkaç saatlik ağzımızın tadı var, bozmayın" dese de, Ayhan Taş'ı dinleyen olmadı.

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Bu olanlara daha fazla katlanamayan Taş, mekanı terk etti.

Kariyerine tiyatro ile başlayan Ayhan Taş, Mahşer-i Cümbüş grubu ile tanınmış, Kardeş Payı ve Çalgı Çengi gibi projelerde yer aldı.

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