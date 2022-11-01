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Ayırt etmek imkansız... Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

01.11.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi olan Barbie Parker kızıyla olan paylaşımıyla gündem oldu. Kendisi 46, kızı 22 yaşında olmasına rağmen ayırt edilemeyen ikili yan yana oturdukları bir videoda, takipçilerinden kimin anne kimin kız olduğunu tahmin etmelerini isteyerek kafaları karıştırdı.

Ayırt etmek imkansız... Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

9,7 milyon kez izlenen video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaştıkları görüntüdeki ipuçlarından yola çıkarak fikirlerini belirten takipçilerin çoğu, anneyi ve kızı ayırt etmeyi başardı. Ancak izledikleri ipuçları değişkendi.

İPUÇLARI ELE VERDİ

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Bir kullanıcı ciltlerindeki farklardan ve annenin kırışıklıklarından, biri yaşla beraber ihtiyaç duyulduğunu tahmin ettiği yoğun makyajdan, bir diğeri ise genç kızın çocuksu kıkırdamalarından yola çıkarak kimin anne kimin kız olduğuna karar verdiğini belirtti.

İKİSİ DE OLDUKÇA GENÇ GÖRÜNÜYOR

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Birçok kişi paylaştıkları videodan yola çıkarak kimin yaşlı olduğunu tahmin etmenin zor olmadığını iddia etse de, anne ve kızın Instagram gönderilerine bakıldığında ikisi de genç görünümleriyle dikkat çekiyor.

İşte 22 yaşındaki Halie Parker...

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Ve 46 yaşındaki annesi Barbie Parker...
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YANITLARDAN MEMNUN KALMADILAR

anne kız

İkili, takipçilerin yanıtlarından memnun olmamış olacak ki, daha sonra onları tiye alan bir gönderi paylaştılar. Güzel elbiseler içinde umursamaz görünümleriyle dikkat çektikleri videoda ''Anne ve kız olduğumuz çok açık olduğunu söylediklerinde...'' yazılıydı.

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Anahtar Kelimeler:
yaşlılık abd

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