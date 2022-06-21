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Anne ve kızının sosyal medya paylaşımı olay yarattı! Sadece 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

21.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yaşındaki Ellie ve 39 yaşındaki annesi Jema Gilsenan sosyal medyadan birlikte seksi fotoğraf ile videolarını paylaşıyorlar. Anne ve kız son olarak iç çamaşırlarıyla mus yedikleri bir video yayınladı. Yaklaşık 5 dakikalık videodan ikili 1.000 sterlin (yaklaşık 21 bin TL) kazandı.

Anne ve kızının sosyal medya paylaşımı olay yarattı! Sadece 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Sosyal medyada  Mckenzie Bleu ve Prenses Levi takma isimlerini kullanan anne ile kızı yaptıkları paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Sosyal medya içeriklerinde cinsel öğelerin olmadığını belirten ikili sık sık iç çamaşırlarıyla poz veriyor. Hayranlarından gelen özel istekler doğrultusunda videolar çektiklerini dile getiren Jema Gilsenan, “Bir hayranımız kızımla birlikte çikolatalı mus yediğimiz bir video çekmemizi istedi. 5 dakikalık video için bize tam 1000 sterlin ödeme yaptı” dedi.

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“İNSANLAR TUHAF OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYOR”

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Sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde aylık gelirlerinin arttığından söz eden Jema Gilsenan, “Açıkçası anne ve kız olarak birlikte çalışmak bize güç veriyor. İnsanlar tuhaf olduğumuzu düşünüyor ama bunun cinsel bir yanı yok. Başka bir kariyer düşünmeyecek kadar çok para kazanıyoruz” dedi.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte sokağa çıkma yasaklarının etkili olduğunu dönemde sosyal medya gelirlerinin arttığını belirten ikili, “Kendimizi başka bir iş yaparken göremiyorum. İlk olarak kızım Ellie’ye bu işe başladı. Yoğun talepler gelmeye başlayınca yetişemedi ve ona yardım etmek istedim. Bir anda kendimi işin içinde buldum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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