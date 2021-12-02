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Ayla Çelik: Bağdat benden daha çok tanındı

02.12.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpek Açar’ın sunduğu İpek Yolu adlı programın bu haftaki konuğu Ayla Çelik oldu. Söz yazarı, besteci ve yorumcu Ayla Çelik yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Ayla Çelik: Bağdat benden daha çok tanındı

İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı "İpek Yolu"nun 2 Aralık Perşembe akşamı konuğu söz yazarı, besteci ve yorumcu Ayla Çelik oldu. İpek Açar ve Ayla Çelik ikilisi birbirinden güzel şarkıları yorumladılar, düetler yaptılar.

"DEĞİŞİK Bİ SPOR YAPIYOR OLMALI" DİYORLAR

İpek Açar konuğu Ayla Çelik'e, "Bana seni soruyorlar, formunu nasıl koruyor diyorlar, hatta değişik bir spor yapıyor olmalı diye de belirtiyorlar, formunu neye borçlusun" deyince Ayla Çelik, "Sadece yürüyorum. İnceliğim genetik, annemden. Pilates yapmak istiyorum ama..." dedi.

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"BAĞDAT BENDEN DAHA ÇOK TANINDI"

Ayla Çelik: "Sabahları çok enerjik oluyorum. Hatta Bağdat şarkısını bir sabah yazdım. Bağdat şarkısı benden daha çok tanındı" diyerek sözlerine devam etti.

"KİMSEYE ŞARKI VERMESEM DE OLUR"

İpek Açar'ın son teklisi Masal Kuşu, Ayla Çelik imzası taşıyor. İpek Açar ve Ayla Çelik, programda şarkılar üzerine de sohbet edince Ayla Çelik: "Masal Kuşu İpeğe çok yakışır demiştim. Senin gibi, ipek gibi bir şarkı zaten... Kimseye şarkı vermesem de olur. Hepsini kendime saklayabilirim, ama paylaşıyorum. Bazı şarkıların hakkını başkaları daha güzel verebiliyor. Hayat paylaştıkça güzel" dedi. Ayla Çelik önümüzdeki günlerde Ebru Gündeş, Deniz Seki ve Linet'de yeni şarkılarında imzası olduğunu da belirtti.

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"ARTVİN'DEN KÖY EVİ ALDIM"

Artvin'den köy evi aldığını söyleyen Ayla Çelik "Artvin'den köy evi aldım, evi yaptıracağım, çok tadilata ihtiyacı var. Seneye beklerim" diyerek İpek Açar ve Alper Kömürcü'yü Artvin'e davet etti.

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