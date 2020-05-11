Ayla Çelik komşularıyla sosyal mesafeli bir klip çekti

Şarkı yazarı ve yorumcu Ayla Çelik, komşularıyla birlikte sosyal mesafeyi koruyarak bir klip çekti. Mahalleli, Mecbur adlı şarkıya eşlik etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle tüm ekibin de sosyal mesafeyi maksimum derecede koruduğu klibin yönetmenliğini Fatih Ahmet Kaya üstlendi. İstanbul'un farklı semtlerinde, tamamı drone ile kaydedilen çekimler 3 günde tamamlandı.

Evlerinde çalışan, dans eden, spor yapan, bahçesinde keyifli saatler geçiren, sokak hayvanlarını besleyen arkadaşları ve ailesinin birbirinden renkli görüntülerini ekranlara taşıyan klip için Ayla Çelik; “Sevdiklerimizi korumak için uzaktan sevmeye mecburuz” dedi.





