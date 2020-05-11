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Ayla Çelik komşularıyla sosyal mesafeli bir klip çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Ayla Çelik, 'Daha Bi' Aşık' albümünün üçüncü video klibini 'Mecbur' şarkısına çekti. Arnavutköy’deki evinin balkonunda; sanatçının komşuları, ailesi ve arkadaşlarıyla çekilen klipte birbirinden renkli sahneler ekranlara yansıtıldı.

Ayla Çelik komşularıyla sosyal mesafeli bir klip çekti

Şarkı yazarı ve yorumcu Ayla Çelik, komşularıyla birlikte sosyal mesafeyi koruyarak bir klip çekti. Mahalleli, Mecbur adlı şarkıya eşlik etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle tüm ekibin de sosyal mesafeyi maksimum derecede koruduğu klibin yönetmenliğini Fatih Ahmet Kaya üstlendi. İstanbul'un farklı semtlerinde, tamamı drone ile kaydedilen çekimler 3 günde tamamlandı.

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Evlerinde çalışan, dans eden, spor yapan, bahçesinde keyifli saatler geçiren, sokak hayvanlarını besleyen arkadaşları ve ailesinin birbirinden renkli görüntülerini ekranlara taşıyan klip için Ayla Çelik; “Sevdiklerimizi korumak için uzaktan sevmeye mecburuz” dedi.

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