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  4. Ayla Çelik'ten itiraf! 'Beyaz, benden habersiz hiçbir şey yapamaz!'

Ayla Çelik'ten itiraf! 'Beyaz, benden habersiz hiçbir şey yapamaz!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ayla Çelik, Beyazıt Öztürk ile beraber hazırladıkları yeni projesi 'Şiki Şiki Baba/Parti' ile, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu.

Ayla Çelik'ten itiraf! 'Beyaz, benden habersiz hiçbir şey yapamaz!'

Yakın arkadaşlarından oluşan kalabalık ile dev bir parti vererek klip çeken Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk; "Biz parti yaptık oradan klip çıktı. İki saat çekim oldu. Kalan zaman ise gerçekten biz parti yaptık. Beyazıt'ın fikriydi. Klibe beni, karıştırmadı. Her şeyi konusuna kadar o ayarladı. Parti fikri de müthiş oldu." diyen Ayla Çelik, mutluluğunu yayında gizlemedi.

Yasemin Şefik'in "Beyazıt Öztürk kendisi için albüm yapmayacak mı?" sorusu üzerine Ayla Çelik; "Bu şarkımızı en çok Beyaz çıksın istedi. Vallahi benden habersiz Beyaz hiçbir şey yapamaz. Albüm olacaksa beraber hazırlarız. Ama vakti yok ki..." cevabını verdi.

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Ayla Çelik beyaz

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