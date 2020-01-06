Ayla Çelik'ten itiraf! 'Beyaz, benden habersiz hiçbir şey yapamaz!'

Yakın arkadaşlarından oluşan kalabalık ile dev bir parti vererek klip çeken Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk; "Biz parti yaptık oradan klip çıktı. İki saat çekim oldu. Kalan zaman ise gerçekten biz parti yaptık. Beyazıt'ın fikriydi. Klibe beni, karıştırmadı. Her şeyi konusuna kadar o ayarladı. Parti fikri de müthiş oldu." diyen Ayla Çelik, mutluluğunu yayında gizlemedi.

Yasemin Şefik'in "Beyazıt Öztürk kendisi için albüm yapmayacak mı?" sorusu üzerine Ayla Çelik; "Bu şarkımızı en çok Beyaz çıksın istedi. Vallahi benden habersiz Beyaz hiçbir şey yapamaz. Albüm olacaksa beraber hazırlarız. Ama vakti yok ki..." cevabını verdi.

