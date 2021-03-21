12 yaşındayken Ses Tiyatrosu'nda "Kapan" adlı piyesle oyunculuğa başlangıç yapan ve Yabancı Damat dizisinde "Eleni" karakteriyle rol almış olan Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Neşeli Günler, Sevda Rüzgarları gibi pek çok yapımda rol alan Ayla Karaca kimdir, nereli ve oynadığı diziler neler? İşte Ayla Karaca biyografisi...

AYLA KARACA KİMDİR?

Gerçek adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca 20 Mayıs 1933 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve Türkiye Rumu bir oyuncudur.1933 senesinde Kurtuluş'ta doğmuş olan Ayla Karaca, ilk olarak 1944 senesinde 12 yaşında Ses Tiyatrosu'nda "Kapan" isimli piyesle oyunculuğa başlamıştır. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı artan Karaca, Muammer Karaca grubunun asıl kadrosunda da yer almıştır. 8 ay devam eden bir Anadolu turnesi esnasında arkadaşlarının verdiği Ayla ismi ve Muammer Karaca'dan almış olduğu soyadı ile "Ayla Karaca" isimli sahne adını almıştır.

1949 senesinde ilk filmi olan Ayşe'nin Duası'nda rol alan Karaca, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu olan Tevhit Bilge, ikinci evliliğini ise 1950'lerde görüntü yönetmeni Özen Sermet ile yapmıştır. Sermet ile evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakmış ve Amerika'ya yerleşmiştir. Üçüncü evliliğini, Ulvi Alacakaptan'ın babası turizmci Ercüment Hakkı Alacakaptan ile 18 yıl yapmıştır. 90'lı yılların sonunda oyunculuğa dönen Karaca, birkaç farklı dizide rol almıştır.