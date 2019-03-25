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Aylardır aranıyordu! Müge Anlı'ya katılan zanlı cinayetin korkunç detaylarını anlattı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 25.03.2019 13:32 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın programında aranan Feride Ercan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kayıp kadını öldürüp iki gün de programa konuk olan katil zanlısı, cinayeti "Ferdie'nin cesedini yok etmek için testereyle parçalayıp sobada yaktım" diyerek itiraf etti.

Ocak ayında kaybolan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Feride Ercan'ın katil zanlısı ifadesinde, "Attığım yumrukla ölen Feride'nin cesedini testereyle parçalayıp sobada yaktım. Lehime olan konuları öğrenmek amacıyla da iki kez TV programına katıldım" dedi.

Kırıkkale'de yalnız yaşayan Feride Ercan, Ocak 2019'da kaybolmuş, bir TV programına da konu olan kayıp arayışı sonunda Türkiye cinayeti öğrenmişti. Ercan'ın son olarak Ankara'da Hikmet Yalçınkaya ile buluştuğu tespit edilmişti. Polisler olayı araştırırken, iki gün bir TV programına konuk olan Yalçınkaya'nın, Ercan'ı öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Tutuklanan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞIP GÖRÜŞTÜLER

Yalçınkaya ifadesinde, Feride Ercan ile sosyal medyada tanışıp, telefonda görüştüklerini ve Ankara'da birkaç kez buluştuklarını söyledi. Geçinemediğini söyleyerek kendisinden yardım isteyen Ercan'a birkaç kez para verdiğini ileri süren zanlı, daha sonra görüşmek istemediği Ercan'ın kendisini ailesiyle ve çocuklarıyla tehdit etmeye başladığını iddia etti.

TARTIŞMA SONRASI ARBEDEDE FERİDE ERCAN'A YUMRUK ATTI

İfadesinde, olay günü Mamak'ta buluşarak bir pastanede kahvaltı yaptıklarını anlatan Yalçınkaya, Ercan'a, "kendisiyle bir daha görüşmek istemediğini" söylediğini ileri sürdü. Yalçınkaya, bunun üzerine Ercan'ın kendisine yönelik agresif tavırlar sergilediğini ifade etti. Ercan'a hakkında şikayetçi olmak için karakola gideceğini söyledikten sonra otomobile bindiklerinde tartışmanın büyüdüğünü ileri süren Yalçınkaya ifadesinde, arbede yaşadıklarını ve Feride Ercan'a yumruk attığını aktardı.

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CESEDİ ELEKTRİKLİ TESTEREYLE PARÇALAYIP SOBADA YAKTI

Ercan'ın bayılmış olabileceğini düşünerek babadan kalma evine götürdüğünü söyleyen zanlı, garajda araç kapısını açınca Ercan'ın yere düştüğünü ifade etti. Zanlı ifadesinde, Ercan'ın öldüğünü anladıktan sonra cesedi yok etmek için elektrikli testereyle parçalayıp sobada yaktığını anlattı. Yalçınkaya ardından sobayı çuvala koyarak evinin önündeki konteynere bıraktığını, sobayı hurda toplayıcıların aldığını söyledi.

"FERİDE'NİN BENDEN BAŞKA ŞANTAJ YAPTIĞI KİŞİLERİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIM"

Katil zanlısı ifadesinde, Ercan'ın yeğeni E.E.'nin kendisini arayarak halasının kayıp olduğunu belirttiğini söyledi. Bunun üzerine lehine bilgileri tespit etmek için teslim olmayı bir süre ertelediğini kaydeden zanlının ifadesinde, "Telefonla yapılan davet üzerine iki gün TV programına katıldım. Program süresince Feride'nin benden başka şantaj yaptığı şahısları öğrenmeye ve lehime olan hususları öğrenmeye çalıştım" dediği kaydedildi.

PROGRAMDAN SONRA POLİSE TESLİM OLDU

Ercan'ı öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını belirten katil zanlısının, "Bana saldırıp tehdit ve hakaret edince öfkelenerek kendisine vurdum. Olay kazayla oldu" dediği ifade edildi. Zanlının programdan sonra Ankara'ya döndüğü, ailesine cinayet işlediğini söyleyerek polise teslim olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı feride ercan c,nayet

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu program, güvenlik güçleri ile işbirliği olsa bile güvenlik sarsıcı, bu iş devletin işi onaylamıyorum.
Bu memlekette emniyet ne iş yapar
Bu tipler aramızda yaşıyor. Ve hala bunlardan sürüyle aramızda yaşayanlar var. Dünya kirli bir yer.
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