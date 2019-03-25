Aylardır aranıyordu! Müge Anlı'ya katılan zanlı cinayetin korkunç detaylarını anlattı

Ocak ayında kaybolan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Feride Ercan'ın katil zanlısı ifadesinde, "Attığım yumrukla ölen Feride'nin cesedini testereyle parçalayıp sobada yaktım. Lehime olan konuları öğrenmek amacıyla da iki kez TV programına katıldım" dedi.

Kırıkkale'de yalnız yaşayan Feride Ercan, Ocak 2019'da kaybolmuş, bir TV programına da konu olan kayıp arayışı sonunda Türkiye cinayeti öğrenmişti. Ercan'ın son olarak Ankara'da Hikmet Yalçınkaya ile buluştuğu tespit edilmişti. Polisler olayı araştırırken, iki gün bir TV programına konuk olan Yalçınkaya'nın, Ercan'ı öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Tutuklanan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞIP GÖRÜŞTÜLER

Yalçınkaya ifadesinde, Feride Ercan ile sosyal medyada tanışıp, telefonda görüştüklerini ve Ankara'da birkaç kez buluştuklarını söyledi. Geçinemediğini söyleyerek kendisinden yardım isteyen Ercan'a birkaç kez para verdiğini ileri süren zanlı, daha sonra görüşmek istemediği Ercan'ın kendisini ailesiyle ve çocuklarıyla tehdit etmeye başladığını iddia etti.