MAGAZİN

Aylardır süren küslük bitti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 23:27 | Son Güncelleme

Bir süredir küs olan ünlü DJ Kerimcan Durmaz'la sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci barıştı.

Aylardır süren küslük bitti!

Ciğerci, hastanede tedavi gören Kerimcan'ı ziyaret ederek küslüğün bittiğini Instagram hesabından duyurdu.

Bir süredir yakın arkadaşı ünlü DJ Kerimcan Durmaz'la küs olan Selin Ciğerci, hastanede yatan Durmaz'ı ziyaret ederek aralarındaki buzları eritti.

KÜSLÜK BİTTİ
Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, bir süredir arası bozuk olan Kerimcan Durmaz'la barıştı. Ciğerci, geçtiğimiz gün apandisit patlamasıyla hastaneye kaldırılan Kerimcan Durmaz'ı ziyaret ederek duygusal bir paylaşım yaptı. Bir süredir Kerimcan'la yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin birlikte çekilen fotoğraflarını, "Mutlu günüm. Seni görmeden Bodrum'dan tabi ki ayrılamazdım. Nazar değdi arkadaşıma her şey çok daha iyi olacak çok özlemişim" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz selin ciğerci

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