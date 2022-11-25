MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Aylık gelirim 30 bin TL" demişti! Oğuzhan Uğur'a içine döken CZN Burak: Şirketten pay istemiyorum

"Aylık gelirim 30 bin TL" demişti! Oğuzhan Uğur'a içine döken CZN Burak: Şirketten pay istemiyorum

25.11.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Burak Özdemir, davada aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu açıklayınca büyük tepki çekmişti. Oğuzhan Uğur’un YouTube’daki programında içine döken CZN Burak işin aslını anlattı ve "Şirketten pay istemiyorum" dedi. İşte CZN Burak'ın aylık gelir açıklaması...

"Aylık gelirim 30 bin TL" demişti! Oğuzhan Uğur'a içine döken CZN Burak: Şirketten pay istemiyorum

Geçtiğimiz aylarda yargılandığı davada aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyince tepki çeken CZN Burak, Oğuzhan Uğur’un YouTube’daki programına katıldı. Zamanında hamallık da yaptığını söyleyen sosyal medya fenomeni “İnsanlar babamın 40 yıllık bir iş insanı olduğunu bilmiyor" diyerek geliri konusunda şunları söyledi:

Ekran görüntüsü 2022-11-25 083935

"Babayla oğul ilişkisi, patronla işçi ilişkisinden daha ötedir. Babama dedim ki, ‘Artık eskisi gibi olmayacak, hayatımda daha çok iyileştirme istiyorum.’ Babamdan aldığım para belli. Aylık gelirim 30 bin TL değil. 30 bin TL resmi olarak babamın yanındaki gelirim. Geri kalan her şey babamla beni ilgilendirir" dedi.

Ekran Alıntısı

"O RESMİ GELİRİM"

"Babamdan aldığım para tabii ki 30 bin TL değil. O resmi gelirim" diyen CZN Burak "Kendi aramızda sağlıyoruz. Benim ortaklığım yok çalışanım ama bu para kazanmıyoruz demek değil. Ben şirketten pay istemiyorum" diyerek sitem etti.

CZN Burak konuşmasının devamında yanlarında 5 bin kişi çalıştığını da söyledi.

Tarzı beğenilmedi! O yoruma cevap geldi Tarzı beğenilmedi! O yoruma cevap geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Şimdi de 2023 takvimi tepki çektiCinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Şimdi de 2023 takvimi tepki çekti
Rezil sözler: Kocası sahip çıkmadı ben kucak açtımRezil sözler: Kocası sahip çıkmadı ben kucak açtım
Fenomen Türk dizisi yıllar sonra dönüyor! Ünlü oyuncu yeni bölümden görüntüleri paylaştıFenomen Türk dizisi yıllar sonra dönüyor! Ünlü oyuncu yeni bölümden görüntüleri paylaştı
Anahtar Kelimeler:
CZN Burak Oğuzhan Uğur kripto para piyasası para piyasası

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!

İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Tüm dengeleri kökünden değiştirecek! Dolar yerine altın...

Tüm dengeleri kökünden değiştirecek! Dolar yerine altın...

Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi!

Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.