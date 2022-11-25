"Aylık gelirim 30 bin TL" demişti! Oğuzhan Uğur'a içine döken CZN Burak: Şirketten pay istemiyorum

Geçtiğimiz aylarda yargılandığı davada aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyince tepki çeken CZN Burak, Oğuzhan Uğur’un YouTube’daki programına katıldı. Zamanında hamallık da yaptığını söyleyen sosyal medya fenomeni “İnsanlar babamın 40 yıllık bir iş insanı olduğunu bilmiyor" diyerek geliri konusunda şunları söyledi:

"Babayla oğul ilişkisi, patronla işçi ilişkisinden daha ötedir. Babama dedim ki, ‘Artık eskisi gibi olmayacak, hayatımda daha çok iyileştirme istiyorum.’ Babamdan aldığım para belli. Aylık gelirim 30 bin TL değil. 30 bin TL resmi olarak babamın yanındaki gelirim. Geri kalan her şey babamla beni ilgilendirir" dedi.

"O RESMİ GELİRİM"

"Babamdan aldığım para tabii ki 30 bin TL değil. O resmi gelirim" diyen CZN Burak "Kendi aramızda sağlıyoruz. Benim ortaklığım yok çalışanım ama bu para kazanmıyoruz demek değil. Ben şirketten pay istemiyorum" diyerek sitem etti.

CZN Burak konuşmasının devamında yanlarında 5 bin kişi çalıştığını da söyledi.