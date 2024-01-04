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  4. Aylık kazancını açıklamıştı! Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz geldi

Aylık kazancını açıklamıştı! Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz geldi

04.01.2024 09:37 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan fenomen gündemden düşmüyor. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde haciz işlemi yapıldı. İş yerinden alınan eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü. Ronay geçtiğimiz günlerde 6 milyonluk bir yatırım yaparak şirketini kurduğunu söylemişti.

Aylık kazancını açıklamıştı! Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz geldi

15 Aralık'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Ece Ronay yine gündemde. Ece Ronay'ın İstanbul'un Kadıköy'de bulunan güzellik merkezine haciz işlemi yapıldı.

Hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine dün akşam (3 Ocak Çarşamba) saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi.

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İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.

AYLIK KAZANCINI AÇIKLAMIŞTI

Ece Ronay geçtiğimiz ay aylık kazancını şu sözlerle açıklamıştı:

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"Yazın zarar oldu ama bu aralar para kazanıyoruz. Çok ciddi giderimiz var, Bağdat Caddesi'nde kiralar da yüksek. Bana aylık 100-200 bırakırsa seviniyorum. Arabam da yok."


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Anahtar Kelimeler:
Ece Ronay sosyal medya
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