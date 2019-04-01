MAGAZİN

Aylin Aslım: Çok hızlı dönüyorsunuz, bakamıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2019 16:55 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aylin Aslım, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla 31 Mart seçimleri sonrası yapılan bazı hareketleri eleştirdi.

Aylin Aslım: Çok hızlı dönüyorsunuz, bakamıyorum

Geride bıraktığımız gün gerçekleşen yerel seçimler sonrasında resmi olmayan ilk açıklamalara göre İstanbul, Ankara ve İzmir illeri CHP’nin oldu.

Sanat camiasından birçok isim de sosyal medya üzerinden birçok yorumda bulundu. Yapılan yorumlardan en dikkat çekenlerinden bir tanesi isi Aylin Aslım'ın paylaştığı gönderi oldu.

İstanbul'un seçim sonuçlarıyla ilgili yorum yapan Aslım, meslektaşlarını üstü kapalı eleştirdi.

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Aylin Aslım: “Bu adamların dümenine su taşıyanlar şimdi mutluluk paylaşımları yapıyor. Çok hızlı dönüyorsunuz, bakamıyorum ” dedi. Aylin Aslım bu yorumuyla düşündürdü.

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Aylin Aslım Aylin Aslım seçim

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