Aylin Aslım: Çok hızlı dönüyorsunuz, bakamıyorum

Geride bıraktığımız gün gerçekleşen yerel seçimler sonrasında resmi olmayan ilk açıklamalara göre İstanbul, Ankara ve İzmir illeri CHP’nin oldu.

Sanat camiasından birçok isim de sosyal medya üzerinden birçok yorumda bulundu. Yapılan yorumlardan en dikkat çekenlerinden bir tanesi isi Aylin Aslım'ın paylaştığı gönderi oldu.

İstanbul'un seçim sonuçlarıyla ilgili yorum yapan Aslım, meslektaşlarını üstü kapalı eleştirdi.

Aylin Aslım: “Bu adamların dümenine su taşıyanlar şimdi mutluluk paylaşımları yapıyor. Çok hızlı dönüyorsunuz, bakamıyorum ” dedi. Aylin Aslım bu yorumuyla düşündürdü.

