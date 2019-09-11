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Aylin Coşkun ile evlenen Volkan Aslan, hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Aylin Coşkun, 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile evlendi. Kilolarca altın takılan Coşkun, düğünde mutluluktan kendinden geçti. Düğün sonunda ise tatsız bir olay yaşandı. Damat Aslan, hastaneye kaldırıldı.

Aylin Coşkun ile evlenen Volkan Aslan, hastanelik oldu

15 yıllık birlikteliğin ardından evlenme kararı alın Aylin Coşkun ile Volkan Aslan gösterişli bir düğünle dün evlendi. Düğüne saatler kala imam nikahı kıydıldı. Aylin Coşkun, eşinden 10 külçe altın istedi. Coşkun, düğünde 3 farklı gelinlik giydi. Giydiği ikinci gelinlik ise Gülşah Saraçoğlu imzalı, 15 bin dolar değerindeydi.

Lüks bir otelde gerçekleştirilen düğüne birçok ünlü isim katıldı. Coşkun’a düğünde kilolarca altın takıldı. Coşkun, eşinin kına ve düğün masraflarını karşılamak için evi ve arabasını sattığını söyledi.

Coşkun’un bu mutlu gününe katılan birçok isim sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Paylaşımlarda Coşkun’un oldukça mutlu ve coşkulu olduğu görüldü.

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DAMAT HASTANELİK OLDU

Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın düğünü tatsız sona erdi. Volkan Aslan, düğünün ardından hastaneye kaldırıldı. Aylin Coşkun, hastaneden bir story paylaştı.

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