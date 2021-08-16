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Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi

16.08.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'nin şarkıcı kızı Aylin Livaneli, iletişimci Kaan Ünver ile nikah masasına oturdu

Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi

25 Temmuz'da Bodrum'da aile arasında gerçekleşen bir nikah töreni ile evlenen çift, bu güzel haberi ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle takipçileriyle bugün duyurdu.

Nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Aylin Livaneli altına bu notu düştü:

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"Sevgili dostlar, 25 Temmuz’da Kaan ile hayatlarımızı birleştirdik. Bodrum’da aile arasında küçük bir tören yaptık, ancak hemen ardından yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle bu mutlu haberi sizlerle yeni paylaşabiliyoruz. Güzel dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Zülfü Livaneli
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