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    4. Aynı adamın aldattığı iki kadın birlikte hareket etti, üçüncü kadın ortaya çıktı! Üçü arkadaş oldu, Yeşilçam filmlerini aratmadı

    Aynı adamın aldattığı iki kadın birlikte hareket etti, üçüncü kadın ortaya çıktı! Üçü arkadaş oldu, Yeşilçam filmlerini aratmadı

    04.12.2023 09:25 | Son Güncelleme:
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    Aynı adamın aldattığı iki kadın birlikte hareket etti, üçüncü kadın ortaya çıktı! Üçü arkadaş oldu, Yeşilçam filmlerini aratmadı

    Chloe (24) ve Kirsty (36) adlarındaki iki kadın, Paul Sandow'a (35) ilk görüşte aşık oldular. Sandow gizli gizli iki kadınla birden ilişki yürüttü. Birbirlerinden uzun süre habersiz olan kadınlar gerçeğin farkına varınca birlikte hareket edip Paul'un başını yaktılar. Ancak bilmeden Paul'un bir maskesini daha düşürmüş oldular! Ortaya üçüncü bir kadın daha çıktı. İngiltere'de geçse de Yeşilçam filmlerini aratmayan olay duyanları hayrete düşürdü.

    Üç kadın da aldatıldığını uzun süredir bilmeden Paul ile ilişki yaşamaya devam ettiler. Kaderlerini birleştiren ilk kıvılcımı ise Chloe'nun Kirsty'yi araması oldu.

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    TELEFONDAKİ O İSİM KUŞKU UYANDIRDI

    Kirsty, Sandow ile Nisan 2017'de bir uygulama üzerinden tanıştıktan sonra ilişkileri başladı. Ancak Kirsty, Paul'un telefonunda "Kevin" olarak kayıtlıydı. Paul'un aynı anda ilişki yürüttüğü Chloe, bu 'Kevin'den kuşkulanıp temasa geçti.

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    BIÇAKLI TEHDİT

    Aldatıldıklarını anlayan Kirsty ve Chloe birlikte hareket edip Paul'u gözlemlemeye başladı. Kirsty onu terk edince Paul bıçakla öldürme tehdidinde bulundu. Taraflar karakolluk oldu.

    ÜÇÜNCÜ KADINLA BARDA TANIŞMIŞ

    Bununla birlikte Paul'un aynı anda iki değil, üç kişiyi idare ettiği ortaya çıktı. Karakolda, Paul'un o yılın ağustos ayında bir barda tanıştığı Kylie ile de görüştüğü öğrenildi.

    AKILLARA YEŞİLÇAM GELDİ

    Paul'u pişman eden üç kadın daha sonra hayatlarına arkadaş olarak devam etti. İlginç olay adeta Yeşilçam filmlerini anımsattı. Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Ah Nerede Vah Nerede filminde de Tarık Akan'ın hayat verdiği Ferit karakteri dört kadınla ilişki yürütüyor, daha sonra yakalanıyordu.

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