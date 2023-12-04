Aynı adamın aldattığı iki kadın birlikte hareket etti, üçüncü kadın ortaya çıktı! Üçü arkadaş oldu, Yeşilçam filmlerini aratmadı

Üç kadın da aldatıldığını uzun süredir bilmeden Paul ile ilişki yaşamaya devam ettiler. Kaderlerini birleştiren ilk kıvılcımı ise Chloe'nun Kirsty'yi araması oldu.
Kirsty, Sandow ile Nisan 2017'de bir uygulama üzerinden tanıştıktan sonra ilişkileri başladı. Ancak Kirsty, Paul'un telefonunda "Kevin" olarak kayıtlıydı. Paul'un aynı anda ilişki yürüttüğü Chloe, bu 'Kevin'den kuşkulanıp temasa geçti.
Aldatıldıklarını anlayan Kirsty ve Chloe birlikte hareket edip Paul'u gözlemlemeye başladı. Kirsty onu terk edince Paul bıçakla öldürme tehdidinde bulundu. Taraflar karakolluk oldu.
Bununla birlikte Paul'un aynı anda iki değil, üç kişiyi idare ettiği ortaya çıktı. Karakolda, Paul'un o yılın ağustos ayında bir barda tanıştığı Kylie ile de görüştüğü öğrenildi.
Paul'u pişman eden üç kadın daha sonra hayatlarına arkadaş olarak devam etti. İlginç olay adeta Yeşilçam filmlerini anımsattı. Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Ah Nerede Vah Nerede filminde de Tarık Akan'ın hayat verdiği Ferit karakteri dört kadınla ilişki yürütüyor, daha sonra yakalanıyordu.