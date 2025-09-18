Aynı numara tarafından 6 ayda 3000 kere arandı! Para cezası verip bakın neyle ikna ettiler...

Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 6 ayda yaklaşık 3 bin kez gereksiz yere arayan kadın, uygulanan idari para cezası ve kurumların koordineli çalışmasıyla bu alışkanlığından vazgeçti.

Kentte günde ortalama 1000 çağrıya yanıt veren ve 150 personelin vardiyalı görev yaptığı merkez, gereksiz çağrıların önüne geçmek için idari yaptırımların yanı sıra kurumlar arası işbirliğiyle çözüm yolları arıyor.

Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerine ait acil çağrıların birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezi, 6 ayda yaklaşık 3 bin kez gereksiz yere arama yapan 28 yaşındaki Z.İ. hakkında iki kez idari para cezası uyguladı ancak aramaların devam etmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda müdürlüğe bağlı psikososyal destek ekipleri, gereksiz arama yapan kadınla yaşadığı köyde görüşme gerçekleştirdi.

Kadına, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi ve hayati önemi anlatıldı. Yapılan bilgilendirme ve ikna çalışmasının ardından kadın, gereksiz aramalara son verdi.

"SANİYELERLE YARIŞAN BİR KURUMUZ"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt, AA muhabirine, olaylara acil müdahalede bulunmak için merkezin gereksiz çağrı ve asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Her çağrıyı önemle karşıladıklarını anlatan Bozkurt, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla merkezde saniyelerle yarışıldığını vurguladı.

Devlet elinin vatandaşlara hızlı ulaştırılması adına 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptıklarını belirten Bozkurt, "Ancak bunun yanı sıra gereksiz çağrılarla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda son 6 ay içinde bizi yaklaşık 3 bin defa arayan bir vatandaşımız vardı. Vatandaşımıza mevzuat gereği ceza kesmek zorunda kaldık ama aramalar devam edince ceza kesmek yerine çözüm odaklı bir arayışa girmek istedik." dedi.

Kadının yakınlarına ulaştıklarını ve bu görüşmeler sonucu mental sağlığının yerinde olmayabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Bozkurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden profesyonel destek talebinde bulunduklarını bildirdi.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, ziyaret ettiği kadına destek verdi. Sonra aramalar kesildi. Son bir haftadır herhangi bir aramanın gelmediğini memnuniyetle müşahede ettik. Yaptığımız çalışmaların meyvesini topladığımıza bu şekilde kanaat getirdik. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz. Saniyelerle yarışan bir kurumuz. Sadece acil çağrılara koşuşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla lütfen gereksiz yere merkezi arayıp meşgul etmesinler. Gereksiz aramaların ceza yoluyla önüne geçilmesinin yeterli olmayacağını düşündüğümüz için kurumlar arası işbirliğine önem veriyoruz ve diğer kurumlardan da destek talebinde bulunuyoruz. Bu şekilde çok daha etkili ve çözüm odaklı bir yaklaşımın sonuçlarının oldukça iyi olduğunu görüyoruz."

"AYNI NUMARA OLDUĞUNU BİLSEK DE CEVAP VERİYORDUK"

Merkezde görev yapan personelden Sümeyye Doğan da her aramayı "acil çağrı" olarak değerlendirdiklerini fakat bazen gereksiz aramalarla da meşgul edildiklerini belirtti.

Merkezi 6 ayda yaklaşık 3 bin kez meşgul eden kişinin numarasını ezberlediklerini, buna rağmen acil durum olması ihtimali nedeniyle çağrılarına yanıt verdiklerini dile getiren Doğan, kişinin ikna edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Bir haftadır söz konusu kişiden herhangi bir çağrı almadıklarını ifade eden Doğan, "Aynı numara olduğunu bilsek de biz cevap veriyorduk. Eğer cevap vermezse acil durup olup olmadığını öğrenmek için geri dönüş sağlıyorduk." dedi.

"GEREKSİZ ARAMALAR YAPTIĞINI KABUL ETTİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli psikolog Aycan Polat da talep üzerine köyde gereksiz arama yapan kadın ve ailesiyle birebir görüşme yaptıklarını söyledi.

Polat, şöyle dedi:

"Bireysel görüşmeler neticesinde vatandaşımızın ailesinin ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modelini yerinde tespit ettik ve gerekli yönlendirmeleri yaptık. Vatandaşımızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmemesi üzerine görüşmeler yaptık. Görüşme neticesinde aslında gereksiz aramalar yaptığını kabul etti. Kendisi bir daha bu tarz davranışlarda bulunmayacağını iletti."