Aynur Aydın'dan Instagram ve Twitter açıklaması! Gözyaşlarını tutamadı! Aynur Aydın kimdir?

Güzel şarkıcı Aynur Aydın'ın sosyal medya hesabı internet korsanları tarafından çalındı. Aynur Aydın'ın Instagram ve Twitter hesaplarından özel pozları ve ünlü şarkıcı Edis ile olan yazışmaları yayınlandı.

AYNUR AYDIN'DAN AÇIKLAMA

Instagram hesabını geri alan Aynur Aydın açıklama yaptı. Instagram'dan paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamayan Aynur Aydın, “İyi akşamlar. Az önce fark ettiyseniz benim özel fotoğraflarım paylaşıldı. Instagram’ı geri aldık. Twitter için uğraşıyoruz. Sizden tek bir ricam var lütfen o fotoğrafları daha fazla yaymayın. Çok rica ediyorum. Herkese geçmiş olsun kusura bakmayın" dedi.

AYNUR AYDIN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğdu. 10 yaşlarında şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde topladı. Yeteneğini geliştirme çabasıyla 18 yaşında ilk sahne şovlarını vermeye başladı. 2000 yılında Sürpriz adlı bir gruba katıldı ve ilk albümlerini İstanbul'da kaydettiiler.