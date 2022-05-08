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Aynur Aydın: Sevgiliye çıplak fotoğraf göndermek...

08.05.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutlu olunca sık mastürbasyon yaptığını itiraf etmesiyle gündeme gelen Aynur Aydın Armağan Çağlayan'a samimi bir açıklama yaptı. Aydın, sevgiliye çıplak fotoğraf göndermenin doğal olduğunu belirtti.

Aynur Aydın: Sevgiliye çıplak fotoğraf göndermek...

Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Aynur Aydın yine gündem oldu. Daha önce "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna "Mutluysam sık yapıyorum" yanıtı veren şarkıcı Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklıkla ilgili bir konuda yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Aydın, gelen bir soru üzerine "Sevgiliye çıplak fotoğraf göndermek gayet doğal bir şey" dedi. Aydın "Ama ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye. Çevremde yapan çok" diye konuştu.

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Diğer yandan Aydın'ın katıldığı programda tercih ettiği kıyafet de dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, elbisesinin önünü açarak iç çamaşırının görünmesine müsaade etti.

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Aynur Aydın
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