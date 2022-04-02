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Aynur Aydın yine yaptı yapacağını! Takipçilerinin ağzını açık bıraktı: 'Manitamız da yok sahura kadar konuşalım'

02.04.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçileri, dün gece sosyal medya hesabında "Manitamız da yok sahura kadar konuşalım" ifadesine yer verdiği bir paylaşımda bulunan ünlü sanatçıyı ti'ye aldı.

Aynur Aydın yine yaptı yapacağını! Takipçilerinin ağzını açık bıraktı: 'Manitamız da yok sahura kadar konuşalım'

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Son olarak kalçasının bir kısmını kapatan sahne kıyafetiyle dikkatleri çeken, Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'yı "Kadınlar tayt giymesin, öpüşmesin" sözleri sebebiyle eleştiren ünlü şarkıcı, Aynur Aydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"Manitamız da yok sahura kadar konuşalım"

Aynur Aydın'dan takipçilerini şaşırtan paylaşım

ALLAH BAŞKA DERT VERMESİN!

Takipçileri "Allah başka dert vermesin", "DM sabaha kadar açık sıkılanlar için" gibi yorumlarla ünlü şarkıcı Aynur Aydın'nı ti'ye aldı.

Aynur Aydın'dan şaşırtan paylaşım!

Aynur Aydın'a gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

  • Sahura kadar konuşuruz sonra diğer Ramazan'a kadar üzülürüz abla boşver

Aynur Aydın'dan şaşırtan paylaşım!

  • Abla boşver manitayı, bak keyfine. Şarkı yaz türkü yaz insan sevilir mi ya...

Aynur Aydın'dan şaşırtan paylaşım!

  • Aynur Aydın bile olsan dert yine aynı der

Aynur Aydın'dan şaşırtan paylaşım!

  • Aynur'la sahura kadar dedikodu yapmak... Var bir hayalimiz...

Aynur Aydın'dan şaşırtan paylaşım!

  • Aslında tam olarak bu konuya uygun bir şarkınız var. Bir totem yapabilirsiniz.

Aynur Aydın'dan şaşırtan paylaşım!

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Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın Ramazan
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