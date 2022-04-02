Aynur Aydın yine yaptı yapacağını! Takipçilerinin ağzını açık bıraktı: 'Manitamız da yok sahura kadar konuşalım'

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Son olarak kalçasının bir kısmını kapatan sahne kıyafetiyle dikkatleri çeken, Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'yı "Kadınlar tayt giymesin, öpüşmesin" sözleri sebebiyle eleştiren ünlü şarkıcı, Aynur Aydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"Manitamız da yok sahura kadar konuşalım"

ALLAH BAŞKA DERT VERMESİN!

Takipçileri "Allah başka dert vermesin", "DM sabaha kadar açık sıkılanlar için" gibi yorumlarla ünlü şarkıcı Aynur Aydın'nı ti'ye aldı.

Aynur Aydın'a gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

Sahura kadar konuşuruz sonra diğer Ramazan'a kadar üzülürüz abla boşver

Abla boşver manitayı, bak keyfine. Şarkı yaz türkü yaz insan sevilir mi ya...

Aynur Aydın bile olsan dert yine aynı der

Aynur'la sahura kadar dedikodu yapmak... Var bir hayalimiz...

Aslında tam olarak bu konuya uygun bir şarkınız var. Bir totem yapabilirsiniz.





