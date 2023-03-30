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Ayrıcalık eş anlamlısı nedir? Ayrıcalık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.03.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatımızda bazen bilerek bazen de fark etmeden çoğu sözcüklerin eş anlamlılarını kullanırız. Türkçemizde pek çok kelimenin eş anlamlı karşılığı mevcuttur. Eş anlamlı sözcükler, anlamdaş olarak da tabir edilmektedir. Cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutarlar. Yazımları ve okunuşları birbirinden ayrı, mana açısından birbirinin aynısı olan kelimelerdir. Peki, ayrıcalık sözcüğünün anlamdaş karşılığı nedir?

Ayrıcalık eş anlamlısı nedir? Ayrıcalık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ayrıcalık kelimesi, günlük konuşmalarda ya da yazılı iletişimlerde sıkça karşımıza çıkan bir sözcüktür. Bu sözcük aynı zamanda anlamdaş karşılığı bulunan kelimelerden biridir. Ayrıcalık kelimesinin eş anlamlısı olan yalnızca bir sözcük vardır. Ayrıcalık sözcüğü Türkçe kökenlidir. Ayrıca kelimesinden yeni Türkçe "+llk" ekiyle türetilerek, dilimize girmiştir. Türk Dil Kurumuna göre ayrıcalık sözcüğünün bir manası mevcuttur. Bu mana şu şekildedir:

  • (İsim) Başkalarından farklı ve üstün tutulma hali

Ayrıcalık sözcüğünün içerisinde geçtiği ayrıcalık tanımak, ayrıcalık göstermek, ayrıcalık gözetmek gibi dilimizde kalıplaşmış olan deyim ve atasözleri de bulunur. Bu deyim ve atasözleri pek çok kişi tarafından kullanılır.

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Ayrıcalık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ayrıcalık sözcüğü cümle içerisinde isim görevini üstlenmektedir. Ayrıcalık ile aynı manayı taşıyan sözcükler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilir. Herhangi bir kelimesinin eş anlamlı karşılığı cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin manasında bir bozulma olmaz. Ayrıcalık sözcüğü ile aynı anlama gelen tek bir kelime mevcuttur. Bu bağlamda ayrıcalık eş anlamlısı olan sözcük:

  • İmtiyaz

İmtiyaz kelimesi, ayrıcalık sözcüğü ile aynı manayı taşır. Bu yüzden cümle içerisinde ayrıcalık kelimesi yerine kullanılabilir. İmtiyaz sözcüğünün kullanımı en az ayrıcalık kelimesi kadar yaygındır.

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Ayrıcalık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimelerin bilinmesi, cümlelerin çeşitlenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda cümle kurarken tekrara düşmemizi de engellemektedir. Ayrıcalık kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse:

  • İmtiyazlı kişiler toplum tarafından hoş karşılanmayabilir.
  • İmtiyaz sahibi olmak sanıldığı kadar kolay değildir.
  • Bir kimsenin imtiyaz elde edebilmesi için çok başarılı olması gerekir.
  • Türkçe öğretmenimiz, imtiyazcılık yapmaksızın tüm öğrencilerine eşit davranıyordu.
  • İşi nedeniyle tek bir kişiye dahi imtiyaz tanımıyor.
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