Ayrıcalık eş anlamlısı nedir? Ayrıcalık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ayrıcalık kelimesi, günlük konuşmalarda ya da yazılı iletişimlerde sıkça karşımıza çıkan bir sözcüktür. Bu sözcük aynı zamanda anlamdaş karşılığı bulunan kelimelerden biridir. Ayrıcalık kelimesinin eş anlamlısı olan yalnızca bir sözcük vardır. Ayrıcalık sözcüğü Türkçe kökenlidir. Ayrıca kelimesinden yeni Türkçe "+llk" ekiyle türetilerek, dilimize girmiştir. Türk Dil Kurumuna göre ayrıcalık sözcüğünün bir manası mevcuttur. Bu mana şu şekildedir:

(İsim) Başkalarından farklı ve üstün tutulma hali

Ayrıcalık sözcüğünün içerisinde geçtiği ayrıcalık tanımak, ayrıcalık göstermek, ayrıcalık gözetmek gibi dilimizde kalıplaşmış olan deyim ve atasözleri de bulunur. Bu deyim ve atasözleri pek çok kişi tarafından kullanılır.

Ayrıcalık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ayrıcalık sözcüğü cümle içerisinde isim görevini üstlenmektedir. Ayrıcalık ile aynı manayı taşıyan sözcükler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilir. Herhangi bir kelimesinin eş anlamlı karşılığı cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin manasında bir bozulma olmaz. Ayrıcalık sözcüğü ile aynı anlama gelen tek bir kelime mevcuttur. Bu bağlamda ayrıcalık eş anlamlısı olan sözcük:

İmtiyaz

İmtiyaz kelimesi, ayrıcalık sözcüğü ile aynı manayı taşır. Bu yüzden cümle içerisinde ayrıcalık kelimesi yerine kullanılabilir. İmtiyaz sözcüğünün kullanımı en az ayrıcalık kelimesi kadar yaygındır.

Ayrıcalık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimelerin bilinmesi, cümlelerin çeşitlenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda cümle kurarken tekrara düşmemizi de engellemektedir. Ayrıcalık kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: