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  4. Ayrılık kararı sonrası kendini sanata verdi! Oğuzhan Koç tablo için bakın ne kadar ödedi

Ayrılık kararı sonrası kendini sanata verdi! Oğuzhan Koç tablo için bakın ne kadar ödedi

25.04.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sadece 8 ay evli kaldıktan sonra boşanma kararı alan çiftten Özdemir evi terk etti. Koç ise kendini sanata verdi ve evine yeni bir tablo almak için kesenin ağzını açtı.

Ayrılık kararı sonrası kendini sanata verdi! Oğuzhan Koç tablo için bakın ne kadar ödedi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Ağustos 2022'de evlenmişti. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ortak açıklama yapıp "Boşanıyoruz" deyince ise herkes şoke oldu.

Güzel oyuncu eşyalarını toplayıp evi terk etti. Oğuzhan Koç ise şu sıralar koleksiyon haberleriyle gündemde.

Birçok ünlü gibi Oğuzhan Koç da sanata yatırım yapıyor. Boşanmak üzere olduğu eşi Demet Özdemir'le evlendikten sonra yenilediği Levent'teki villasına birçok sanat eseri alan ünlü popçu, koleksiyonuna çok özel bir parça daha ekledi.

Ekran Alıntısı

Sabah'ta yer alan habere göre; Koç, son olarak Yalçın Gökçebağ'ın bir tablosunu yaklaşık 100 bin TL'ye aldı.

Ünlü popçu, tablolara olan tutkusunu Demet Özdemir'e de aşılamıştı.


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Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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