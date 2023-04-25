Ayrılık kararı sonrası kendini sanata verdi! Oğuzhan Koç tablo için bakın ne kadar ödedi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Ağustos 2022'de evlenmişti. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ortak açıklama yapıp "Boşanıyoruz" deyince ise herkes şoke oldu.

Güzel oyuncu eşyalarını toplayıp evi terk etti. Oğuzhan Koç ise şu sıralar koleksiyon haberleriyle gündemde.

Birçok ünlü gibi Oğuzhan Koç da sanata yatırım yapıyor. Boşanmak üzere olduğu eşi Demet Özdemir'le evlendikten sonra yenilediği Levent'teki villasına birçok sanat eseri alan ünlü popçu, koleksiyonuna çok özel bir parça daha ekledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Koç, son olarak Yalçın Gökçebağ'ın bir tablosunu yaklaşık 100 bin TL'ye aldı.

Ünlü popçu, tablolara olan tutkusunu Demet Özdemir'e de aşılamıştı.



