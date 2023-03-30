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Ayrım eş anlamlısı nedir? Ayrım kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.03.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler dil bilgisi konuları arasında yer almaktadır. Anlamca aynı, yazım ve okunuş biçimi açısından birbirinden tamamen farklı olan kelimeler, eş anlamlı olarak ifade edilmektedir. Eş anlamlı sözcükler aynı zamanda anlamdaş olarak da bilinmektedir. Türkçemizde pek çok kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Peki, ayrım kelimesinin eş anlamlı karşılığı nedir?

Ayrım eş anlamlısı nedir? Ayrım kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ayrım sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde sıkça kullanılmaktadır. Ayrım kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkçe “ayır-“ fiilinden “+lm” son ekiyle türetilerek, dilimize girmiştir. Ayrım sözcüğü anlamdaş karşılığı bulunan kelimeler arasındadır. Ayrımın eş anlamlısı olan yalnızca bir sözcük mevcuttur. Türk Dil Kurumuna göre ayrım kelimesinin birçok manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (İsim) Parçalama ya da ayırma işi, tefrik
  • (İsim) Bir kimse ya da objenin bir başkası ile karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, aynı şeyleri birbirinden ayıran nitelik, başkalık
  • (İsim) Alt kısım
  • (İsim) Ayrılma noktası
  • (İsim-Mantık) Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran temel karakter
  • (İsim-Sinema-Televizyon) Bir ya da daha fazla sahne içinde geliştirilip bütünlenmiş bir bölümünü veren film bölüğü

Ayrıca ayrım sözcüğünün içerisinde geçtiği “sönüm ayrımı, ırk ayrımı, ince ayrım, yol ayrımı“ gibi birleşik kelimeler ve “ayrım yapmak, ayrımında olmak” gibi deyim ve atasözleri de dilimizde çok sık kullanılmaktadır.

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Ayrım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ayrım sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim haliyle kullanılır. Ayrım kelimesi eş anlamlısı mevcut olan sözcükler arasındadır. Eş anlamlı sözcükler farklı söylenip yazılsa da manaları ve işlevleri aynıdır. Bu bağlamda ayrım kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

  • Fark

Yukarıda yer alan sözcük, ayrım kelimesiyle aynı anlama gelir. Bu kelime, en az ayrım sözcüğü kadar sık kullanılmaktadır.

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Ayrımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük hayatımızda ayrım kelimesini pek çok alanda duyarız. Ayrım sözcüğü kadar anlamdaş karşılığı olan kelimenin de kullanımı sıkça tercih edilmektedir. Ayrım eş anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse:

  • Fazla fark yapmaktan hoşlanan biri değildi.
  • İki olay arasındaki farkı bir türlü çözememişti.
  • Abla kardeş arasında fark yaratan bir durumun yaşanmasını istemiyordu.
  • İki yemek arasındaki farkı bir tek o anlamış.
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