Ayrım eş anlamlısı nedir? Ayrım kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ayrım sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde sıkça kullanılmaktadır. Ayrım kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkçe “ayır-“ fiilinden “+lm” son ekiyle türetilerek, dilimize girmiştir. Ayrım sözcüğü anlamdaş karşılığı bulunan kelimeler arasındadır. Ayrımın eş anlamlısı olan yalnızca bir sözcük mevcuttur. Türk Dil Kurumuna göre ayrım kelimesinin birçok manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:
Ayrıca ayrım sözcüğünün içerisinde geçtiği “sönüm ayrımı, ırk ayrımı, ince ayrım, yol ayrımı“ gibi birleşik kelimeler ve “ayrım yapmak, ayrımında olmak” gibi deyim ve atasözleri de dilimizde çok sık kullanılmaktadır.
Ayrım sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim haliyle kullanılır. Ayrım kelimesi eş anlamlısı mevcut olan sözcükler arasındadır. Eş anlamlı sözcükler farklı söylenip yazılsa da manaları ve işlevleri aynıdır. Bu bağlamda ayrım kelimesinin eş anlamı olan sözcük:
Yukarıda yer alan sözcük, ayrım kelimesiyle aynı anlama gelir. Bu kelime, en az ayrım sözcüğü kadar sık kullanılmaktadır.
Günlük hayatımızda ayrım kelimesini pek çok alanda duyarız. Ayrım sözcüğü kadar anlamdaş karşılığı olan kelimenin de kullanımı sıkça tercih edilmektedir. Ayrım eş anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: