Kızgın eş anlamlısı nedir? Kızgın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızgın kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılan sıfatlarından biridir. Kızmak fiilinden sıfat hâline getirilmiş bu sözcük temel anlamından uzaklaşarak zaman içinde mecaz anlamlar da kazanmış ve birbirinden çok farklı ifadeleri karşılamak için kullanılmaya başlamıştır. Kızgın kelimesi kızmak fiilinden türetilmiş bir kelimedir. "Kız-" fiiline "-gın" ekinin gelmesiyle türetilmiş bu sözcük sıfat olarak kullanılır. Sıfat görevinde kullanılan bu sözcük ismi niteleme görevini çok farklı anlamlarla yapabilmektedir. Kızgın kelimesi birbirini çağrıştıran ancak yine de birbirinden farklı anlamlar içeren çeşitli kullanımlara sahiptir. Günlük dilde kullanılan bu kelimenin TDK tarafından belirlenmiş anlamları:

Çok ısınmış, ısıtılmış ya da kızdırılmış şey

Eş arayan hayan

(mecaz) Kızmış olan, öfkeli

(mecaz) Kızışık, zorlu, sert

Kızgın kelimesinin bu anlamları aslında temel olarak kullanıldığı çok ısınmış ve ısıtılmış şeyden türemiştir ve zaman içinde kullanıma girmiştir. Kızgın kelimesinin bu farklı kullanımlarına uygun olarak eş anlamlı sözcükleri de çeşitlenmektedir.

Kızgın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kızgın kelimesinin eş anlamı olan birkaç sözcük bulunmaktadır. Kızgın eş anlamlısı olan sözcük yaygın olarak öfkeli kelimesidir. Ancak bu kelimeden farklı olarak da eş anlamlıları vardır. Kızgının eş anlamlısı olan kelimeler:

Bozuk

Gazaplı

Har

Haşlak

Hiddetli

Hırslı

Hışımlı

Mütehevvir

Öfkeli

Kızgın kelimesinin eş anlamlıları genellikle bir duygu ifadesi olarak öfke ve siniri açıklamak için kullanılmaktadır. Kızgın, bir sıfat olduğu için bu duygulara sahip olan kimseyi ifade eder ve öfkeli, hışımlı, hırslı gibi anlamlara gelir. Bu kelimeler de kızgın sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra har ve haşlak gibi kelimeler de çok ısınmış gibi anlamda kullanılır.

Kızgının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızgın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurulmak istendiğinde bu cümleler kolayca kurulabilir ve çoğaltılabilir. Pek çok eş anlamlısı olan kızgının eş anlamlıları ile örnek cümleler: