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Kızgın eş anlamlısı nedir? Kızgın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

10.01.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızgın sözcüğü Türkçede sık sık kullanılan bir kelimedir. Türkçemizde isimlerin önüne getirilerek ismi niteleyen yani sıfat görevinde kullanılan bu sözcük, günlük dilde farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Zaman içerisinde anlamını genişletmiş olan kızgın kelimesi bu geniş anlamlara yönelik bazı eş anlamlı kelimeler kazanmıştır. Kelimenin anlam zenginliğinden dolayı kızgının eş anlamlısı olan sözcükler de çeşitlenmiştir. Peki, kızgının eş anlamlısı nedir?

Kızgın eş anlamlısı nedir? Kızgın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızgın kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılan sıfatlarından biridir. Kızmak fiilinden sıfat hâline getirilmiş bu sözcük temel anlamından uzaklaşarak zaman içinde mecaz anlamlar da kazanmış ve birbirinden çok farklı ifadeleri karşılamak için kullanılmaya başlamıştır. Kızgın kelimesi kızmak fiilinden türetilmiş bir kelimedir. "Kız-" fiiline "-gın" ekinin gelmesiyle türetilmiş bu sözcük sıfat olarak kullanılır. Sıfat görevinde kullanılan bu sözcük ismi niteleme görevini çok farklı anlamlarla yapabilmektedir. Kızgın kelimesi birbirini çağrıştıran ancak yine de birbirinden farklı anlamlar içeren çeşitli kullanımlara sahiptir. Günlük dilde kullanılan bu kelimenin TDK tarafından belirlenmiş anlamları:

  • Çok ısınmış, ısıtılmış ya da kızdırılmış şey
  • Eş arayan hayan
  • (mecaz) Kızmış olan, öfkeli
  • (mecaz) Kızışık, zorlu, sert

Kızgın kelimesinin bu anlamları aslında temel olarak kullanıldığı çok ısınmış ve ısıtılmış şeyden türemiştir ve zaman içinde kullanıma girmiştir. Kızgın kelimesinin bu farklı kullanımlarına uygun olarak eş anlamlı sözcükleri de çeşitlenmektedir.

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Kızgın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kızgın kelimesinin eş anlamı olan birkaç sözcük bulunmaktadır. Kızgın eş anlamlısı olan sözcük yaygın olarak öfkeli kelimesidir. Ancak bu kelimeden farklı olarak da eş anlamlıları vardır. Kızgının eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Bozuk
  • Gazaplı
  • Har
  • Haşlak
  • Hiddetli
  • Hırslı
  • Hışımlı
  • Mütehevvir
  • Öfkeli

Kızgın kelimesinin eş anlamlıları genellikle bir duygu ifadesi olarak öfke ve siniri açıklamak için kullanılmaktadır. Kızgın, bir sıfat olduğu için bu duygulara sahip olan kimseyi ifade eder ve öfkeli, hışımlı, hırslı gibi anlamlara gelir. Bu kelimeler de kızgın sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra har ve haşlak gibi kelimeler de çok ısınmış gibi anlamda kullanılır.

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Kızgının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızgın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurulmak istendiğinde bu cümleler kolayca kurulabilir ve çoğaltılabilir. Pek çok eş anlamlısı olan kızgının eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Tavayı çıplak elinle tutma çünkü ocaktan yeni aldığım için kulpları hâlâ haşlaktır.
  • Öyle bozuk bir ifadesi vardı ki onun içinden bir fırtına çıkıp her yeri kasıp kavuracak gibiydi.
  • Sana doğum gününde hediye vermediğim için bana öfkeli olduğunu biliyorum ve bu yüzden tekrar özür dilerim.
  • Onun bu hırslı hâlleri yeni çıkmadı ki onu bildim bileli gözü hiçbir şeyi görmez.
  • Sınavlardan istediği sonucu alamadığı için hâlâ hışımlı.
  • Gazaplı hâlleri onun odaklanmasına engel oluyor ve ders çalışamıyor, kendini hemen toparlamalı.
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