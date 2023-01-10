Kızılcık eş anlamlısı nedir? Kızılcık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızılcık kelimesi Dünya'nın kuzey yarım küresinde daha çok ılıman iklimlerde yetişen bir tür bitkiyi tanımlamak için kullanılır. Bir bitki ismi olan kızılcık, bu bitkinin yemişleri için de kullanılır. Kızılcık kelimesi Türkçede bu ağacı isimlendirmek için kullanılırken kelimenin anlamı zaman içinde genişlememiştir. Kızılcık kelimesi Türkçede isim türündeki bir sözcüktür. Bu isim, ağaç türündeki bir bitki için kullanılır. Kızılcıkgillerden olan bu ağaç türü yaprak açmadan çiçek veren iri gövdeli bir bitkidir. Latince adı Cornus Mas olan bu ağaç türünün yemişi için de kızılcık ismi kullanılır. Kızılcık yemişi güz mevsiminde olgunlaşan, tek çekirdekli, kırmızı renkli bir bitkidir. Kızılcık yemişi ile yapılan şerbete de kızılcık şerbeti denilir. Kızılcık şerbeti de kırmızı renkli olduğu için "kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek" deyimi kullanıma girmiştir. Bu deyim de çektiği zorlukları çevresindekilerden saklamak ve bir sorun yokmuş gibi davranmak anlamında kullanılır.

Kızılcık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kızılcık kelimesinin Cornus Mas ağacı ve bu ağacın yemişi dışında bir kullanımı yoktur. Bir bitki ismi olarak kullanılan bu kelimenin mecaz anlamları da yoktur. Bu kelime ağacın yemişinin kırmızı renkli olması nedeniyle kızıl kelimesinden türetilmiştir. Bu nedenle kızılcık kelimesi denildiğinde akla kırmızı rengi de gelir. Kızılcık kelimesi kırmızı renkteki kızılcık yemişi için kullanıldığından dolayı bu kelime bazen bir şeyin kırmızı rengini anlatmak için de kullanılabilir. Ancak kızılcık kelimesinin anlamları içinde kırmızı kelimesi yer almaz.

Kızılcık kelimesi bir isim türündeki sözcük olup bir bitkiyi isimlendirmek için kullanılır. Halk arasında kızılcık ağacı olarak bilinen bu ağacın meyvesi de kızılcık yemişi olarak bilinir. Kızılcık yemişi kan gibi kırmızı renkte olduğu için kızılcık kelimesi bazen kırmızı rengi için de kullanılabilir. Kızılcık eş anlamlısı olan sözcük yoktur. Ancak bu kelimenin türetildiği kızıl sözcüğünün bazı cümlelerde kızılcık kelimesi yerine kullanılabilir. Ancak kızılcık eş anlamlısı olan bir sözcük yoktur.

Kızılcığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kuzey yarım kürede ılıman bölgelerde yetişen kızılcık ağacı ve bu ağacın yemişi olan kızılcığın eş anlamlısı olarak kullanılan bir kelime yoktur. Bu nedenle kızılcık kelimesinin eş anlamı ile cümle kurmak da mümkün değildir. Kızılcık kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: