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Ayrıntı eş anlamlısı nedir? Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.03.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz sözcük yönünden fazlasıyla geniştir. Bu yüzden hemen hemen çoğu kelimenin eş anlamlısı vardır. Cümlelerde tekrar yaşanmaması adına eş anlamlı sözcüklerden faydalanırız. Eş anlamlı yani anlamdaş kelimelerin kullanımı, cümlelerdeki anlamın vurgulanmasında da çok etkilidir. Peki, ayrıntı kelimesinin eş anlamlı karşılığı nedir?

Ayrıntı eş anlamlısı nedir? Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ayrıntı sözcüğü günlük hayatımızda çok sık kullandığımız kelimelerden biridir. Türkçe kökenli olan bu sözcük “ayır-“ fiilinden “+In(tl)” eki alarak türetilmiş ve dilimize girmiştir. Pek çok alanda ayrıntı sözcüğü kullanılmaktadır. Ayrıntı kelimesi aynı zamanda anlamdaş karşılığı bulunan bir sözcüktür. Ayrıntı eş anlamlısı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Türk Dil Kurumuna göre ayrıntı kelimesinin manaları şöyledir:

  • (İsim) Bir bütünün önem açısından ikinci derece olan unsurların her biri
  • (İsim) Edebiyat ya da sanat yapıtlarında bir bütünün elemanlarından her biri
  • (İsim-Tiyatro) Bir tiyatro yapıtında temel düşünceye fayda sağlayan sözcük, cümle ya da eşya

Ayrıca ayrıntı kelimesinin içerisinde geçtiği ve günlük hayatımızda da sıklıkla kullanılan “ayrıntıya inmek, ayrıntıda boğulmak” gibi deyim ve atasözleri de bulunur.

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Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ayrıntı sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim şeklinde kullanılmaktadır. Bu sözcükle aynı manayı ifade eden kelimeler, eş anlamlı yani anlamdaş olarak tabir edilir. Ayrıntı sözcüğüyle aynı anlamı taşıyan birden fazla kelime bulunmaktadır. Bu bağlamda ayrıntı kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Detay
  • Teferruat
  • Tafsilat

Yukarıda yer alan sözcükler, ayrıntı kelimesiyle aynı anlama gelmektedir. Özellikle detay ve teferruat kelimeleri, ayrıntı sözcüğü yerine çok sık kullanılır.

Ayrıca eş anlamlısı nedir? Ayrıca eş anlamlısı nedir?

Ayrıntının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine geçtiklerinde o cümlede herhangi bir mana bozulması yaşanmamaktadır. Anlamdaş (eş anlamlı) sözcüklerin doğru bir şekilde öğrenilip kullanılması, kelime haznesinin genişlemesinde büyük etkendir. Ayrıntının eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Hayatın boyunca en küçük detayı bile atlamaman gerekecek.
  • Detaylarda boğulmak yerine işin özetini öğrenmek isterim.
  • Konuyla ilgili teferruatları bir kenara bırakalım ve hemen işe koyulalım.
  • Bana teferruatları anlatmandan artık çok sıkıldım.
  • Bu işin tafsilatıyla uğraşacak kadar zamanı yoktu.
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