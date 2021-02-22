Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? İşte Ayşe Mine gençliği ve şarkıları

İbo Show’da Gülden Karaböcek ile yaşadığı gerginlik sebebiyle gündeme gelen Ayşe Mine son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Şimdi bir dönemin ünlü ismi ile alakalı olarak izleyiciler tarafından araştırmalar yapılıyor. Peki; Ayşe Mine kaç yaşında, nereli?

AYŞE MİNE KİMDİR?

Son günlerde gündem olan ünlü isimle alakalı olarak izleyiciler tarafından Ayşe Mine gençliği de araştırılıyor. Ünlü ismin Instagram hesabında gençlik dönemine ait fotoğraflar da yer alıyor. 30 Ocak 1961 İstanbul doğumlu olan ünlü isim şu anda 60 yaşında. Ünlü şarkıcının eşinin kim olduğu da merak ediliyor. Mine’nin bir dönem Ergun Günaydın ile evli olduğu biliniyor.

Ünlü TSM sanatçısının O Gün Gelmesin, Yemin Ettin Mi?, Güzel, Bir Sen Kaldın, Bende Seni, Boşa Beni, Dertli Gelin, Unutamazsın ve Erkek Milleti adında çok sayıda albümü bulunuyor. Ayşe Mine şarkıları arasında özellikle Erkek Milleti, Ağla Halime ve Bir Sen Kaldın şarkıları büyük bir popülerlik kazanmıştı.



