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Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İncir şarkısıyla beğeni kazandı!

17.09.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Aslı Samat, Gülçin Hatıhan ve Survivor Ayşe Yüksel’in katıldığı eventte Yüksel, organizatör arkadaşı Ali Saçlı’nın misafiri olarak geldiği Kapadokya’da tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayşe Yüksel’in okuduğu İncir şarkısı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ayşe Yüksel’in seslendirdiği şarkıyı dinleyen kullanıcılar, ‘’Survivor’da olduğu kadar sahnede de başarılı olursun’’ yorumunlarında bulundu.

Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İncir şarkısıyla beğeni kazandı!

Utopia Cave Cappadocia'da düzenlenen eventte ustaca at binen, ATV kullanan Ayşe Yüksel, gerçek bir Survivor olduğunu her fırsatta gözler önüne serdi. Etkinliğe Ayşe Yüksel’in yanı sıra Hercai dizisinden tanınan Gülçin Hatıhan ile Aslı Samat, JoinPR kurucusu Ali Saçlı da katıldı. Arkadaşlarını ve açılan canlı yayınlarla hayranlarını etkinlik boyunca sesiyle büyüleyen Ayşe Yüksel, canlı yayında gelen istekleri kırmayıp ‘İncir’ şarkısını seslendirdi. O anlar yüzlerce kişi tarafından canlı izlendi.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünaya geldi. Üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren survivor Ayşe, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır.

Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenmiştir.

Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır.

Yüksel, "20 yaşındaki bir insanın neler yapabileceğini göstermeye gidiyorum" diyerek Survivor'a katılmıştı.


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survivor Ayşe Yüksel
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