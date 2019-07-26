Ayşegül Aldinç böyle dalga geçti! 'Ölmedim'

Şu sıralar tatiline devam eden Ayşegül Aldinç, uzun süren sessizliğinin ardından bu sefer ilginç bir olayla gündeme geldi. Sosyal paylaşım platformu Twitter'da gündemin ilk sırasına yerleşen Aldinç'i herkes öldü sandı.

Ancak ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla neden TT listesine girdiğini kendisinin de anlamadığını söyledi.

Aldinç, TT listesine girmesinin ardından şu ifadelere yer verdi:

"Tii tii'de en başta adımı görünce “öldüm mü?” diye korktum! Ölmedim! Ve valla birilerine para mara da vermedim! Şahane bi coşma söz konusu olmuş. Ne güzel şeyler yazmışsınız; etkilendim."

