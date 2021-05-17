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Ayşegül Yıldız sezonu açtı! Süper minisiyle mest etti

17.05.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Alaçatı sezonunu açtı. Yıldız pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Ayşegül Yıldız sezonu açtı! Süper minisiyle mest etti

Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile bayram pozu sosyal medyayı sallamıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

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Yıldız o gün verdiği pozlara yenisini ekledi. Alaçatı sezonunu açan Yıldız'ın paylaşımlarına beğeni yağdı. Süper minisiyle verdiği pozuna yorum yağan Yıldız hayranlarını mest etti.

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Ayşegül Yıldız kızı Elif ile yaptığı paylaşıma 'Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk. Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendiğimiz, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz, ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, sağlıkla geçirdiğimiz nice bayramlara erişmek dileğiyle' notu da eklemeyi ihmal etmemişti.


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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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