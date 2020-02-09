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Aysel Gürel filmi müjdesi! Müjde Ar da rol alacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.02.2020 10:17 | Son Güncelleme

Efsane söz yazarı Aysel Gürel doğum gününde ailesi tarafından anıldı. Aysel Gürel filminin müjdesi verilirken Müjde Ar filmde annesini oynayacağını açıkladı.

Aysel Gürel filmi müjdesi! Müjde Ar da rol alacak

Söz yazarı Aysel Gürel doğumunun 91. yılında ailesi ve sevenlerinin katılımı ile vaktinin çoğunu geçirdiği Beşiktaş Pazarı'nda anıldı. Kızı Mehtap Ar ve torunu Söz’ün katıldığı anma töreninde her törende olduğu gibi simit ve çay servisi yapıldı. Aysel Gürel’in vaktinin çoğunu geçirdiği Beşiktaş Pazarı’nda simit yiyen ve çay içen vatandaşlar Aysel Gürel’i andı.

“HAYATI FİLM OLACAK”

Kendisi de bir takım sağlık sorunları yaşayan fakat tedavisine olumlu yanıt veren Mehtap Ar, annesi Aysel Gürel’ i doğum ve ölüm tarihlerinin kesiştiği Şubat ayında andıklarını söylerken, Aysel Gürel’i ölüm tarihi olan 17 Şubat ‘ta da anacaklarını söyledi. Annesi Aysel Gürel’in yaşamının film olacağını söyleyen Mehtap Ar ablası Müjde Ar’ın diş tedavisi nedeniyle Beşiktaş’taki anmaya gelemediğini söyledi. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; Mehtap Ar ayrıca anneleri hakkında çekmeyi düşündükleri film hakkında şunları söyledi:

mehtap-ar-sozcu

“Ablamda diş problemi var bugün gelemedi ama kendisi annemin yaşamını konu eden film üzerine çalışıyor, film Aysel Gürel’in hayatını konu edecek, ablam da ben de filmde oynuyoruz, ablam iki rolde olacak birinci rolde Aysel Gürel’ i diğer rolde kendisini oynayacak ben de kendimi oynayacağım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aysel Gürel, Müjde Ar,

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