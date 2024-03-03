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Ayşeler nasıl yazılır? Ayşeler mi Ayşe'ler mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
29.02.2024 19:31
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Bir sözcük özel isim olduğu zaman ilk harfi her zaman büyük olacak şekilde yazılır. Ancak bu durum özel adlara getirilen her bir ekin kesme işaretiyle ayrılarak yazılması gerektiğini göstermez. Bu da Ayşeler TDK onaylı yazılışının pek çok kişi tarafından sorgulanmasına yol açar. Ayşe kelimesinin sonuna getirilen -ler ekinin kesme işaretiyle ayrılıp ayrılmadığı ise bu ek türünün ne olduğunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkarılabilen hususlardandır.

Ayşe kelimesi Türkçede şahıs adı olarak kullanılır. Bu nedenle söz edilen kelime özel adlar arasında sıralanır. Özel isim olduğu için ilk sesi büyük harfle başlayacak şekilde yazılan Ayşe sözcüğüne getirilen çoğul ekinin nasıl kullanıldığı ise merak konusudur. Normalde özel adlara getirilen eklerin birçoğunun kesme işareti ile ayrılarak yazılması gerektiği bilinir. Ancak aynı kuralın Ayşe sözcüğüne getirilen -ler eki için de geçerli olup olmadığı sıklıkla sorgulanır. Dolayısıyla TDK Yazım Kılavuzu kapsamında yer alan kesme işaretine yönelik olan kategoriye göz atılarak Ayşeler doğru yazılışının nasıl olduğu açıklanmalıdır.

Ayşeler nasıl yazılır?

Özel isimlere getirilen eklerin Türkçede kesme işaretiyle ayrılıp ayrılmadan kullanıldığı üzerine yapılan araştırmalar oldukça fazladır. Bu araştırmalara sebebiyet veren temel husus ise Türkçedeki ek çeşitliliğidir. Yani özel adlara getirilen eklerin nasıl yazılması gerektiği açıklanırken bu eklerin türüne bakılması önem arz eder. Dolayısıyla TDK tarafından onaylanan doğru Ayşeler yazımı da söz edilen hususa dikkat edilerek açıklanmalıdır. Bu bağlamda Ayşeler kelimesinde olduğu gibi özel şahıs adlarına getirilen -ler ve -lar ekinin nasıl yazılması gerektiği üzerine yorum yapılırken ilgili ekin türüne değinilmedir.

Türkçede -ler, -lar eki sonuna getirildiği sözcüğü çoğul yapar. Yani bu ekin sonuna eklendiği sözcüğün ifade ettiği şeyi çoğullaştırdığı söylenmelidir. Ayşeler kelimesinin sonuna eklenen -ler eki de çoğul eki olarak kullanılır. Bu ek farklı şahıs adlarının sonuna da getirilebilir. Bir şahıs adının sonuna -ler, -lar çoğul eki eklendiği zaman ise genellikle o kişinin ailesine göndermede bulunulur. Yani Ayşeler kelimesine eklenen çoğul ekiyle birlikte kişinin ailesi veya yakın çevresi ifade edilmiş olur.

“Ayşeler mi Ayşe’ler mi?” diyenlere ise TDK Yazım Kılavuzu kapsamındaki bilgilere göre net bir şekilde yanıt sunulabilir. TDK Yazım Kılavuzu’nun kesme işaretiyle ilgili olan bilgileri içeren kategorisinde özel adlara getirilen çoğul ekinin ayrılmadan yazıldığı belirtilir. Dolayısıyla Ayşe kelimesinden sonra -ler eki kullanıldığı zaman bu ekin kesme işaretiyle ayrılmadan yazılması gerekir.

Ayşeler TDK Yazım Kılavuzu’na göre nasıl yazılmalıdır?

Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmemesi için özel adların yazılışları ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımları üzerine bilgi edinilmesi oldukça mühimdir. Bu konuya yönelik olarak yapılan araştırmalar arasında öne çıkan hususlardan biri ise özel isimlere getirilen çoğul ekinin nasıl yazılması gerektiğine ilişkindir. Yani Ayşe, Berk, Ahmet, Kemal, Birsu vb. özel adların sonuna -ler, -lar çoğul eki getirileceği zaman kesme işaretinin kullanılıp kullanılmaması gerektiği sıklıkla araştırılır.

TDK Yazım Kılavuzu’nda ise şahıs adlarından sonra kullanılan çoğul ekinin daima kesme işaretiyle ayrılmadan yazılması gerektiği belirtilir. Bu bağlamda TDK tarafından onaylanan Ayşeler doğru yazılışı ile ilgili ifadenin yazılı dildeki hatalı kullanımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Ayşeler (doğru kullanım)
  • Ayşe’ler (yanlış kullanım)
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