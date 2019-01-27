Ayşen Gruda'nın cenazesindeki gerilimin ardından açıklama geldi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ayşen Gruda'nın cenazesinde küçük bir gerilim yaşandı.

Demet Evgar, bazı kişilerin cenazede fotoğraf çektirme isteğini geri çevirince gerginlik yaşandı. Demet Evgar, kendisine gelen fotoğraf isteğine cevap vermeyince bir kişiden “Selam bile vermiyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz” diye tepki gördü.

Bu sözler üzerine Demet Evgar sessizliğini korurken Işıl Yücesoy "Siz buraya fotoğraf çektirmeye gelmişsiniz ama bizim acımız var, lütfen saygı duyun" diye tepki gösterdi.

Oyuncu Demet Evgar ve Işıl Yücesoy’un hayranları fotoğraf çektirmek isteyince cenazede kavga çıkmıştı.

O kavga hakkında Işıl Yücesoy’dan açıklama geldi.



